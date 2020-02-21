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Погода просто супер: журналист показал фото, как сидит в карантине в Новых Санжарах
Украинский журналист Александр Махов, который вместе с эвакуированными из Уханя находится на карантине в санатории МВД в Новых Санжарах, опубликовал в Facebook позитивное фото.
«Доброе утро, Украина! В Новых Санжарах погода просто суперовая! Температура 36,6! Включайте телеканал «Украина» и «Украина 24», — написал он и показал фото на фоне солнечного утра.
В сети появились комментарии с юмором. Пользователи рады, что у журналиста все в порядке и ожидают его на эфирах.
Напомним, в четверг, 20 февраля, эвакуированных из Китая украинцев доставили в Новые Санжары. Местное население встретило соотечественников неприветливо. Протесты сопровождались применением силы и бросанием камней в автобусы. В МВД не исключают, что к организации акции могут быть причастны украинские политики.
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