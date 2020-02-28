Украина

За год в Польше родились почти три тысячи граждан Украины: выросла и смертность

При посольстве Украины в Варшаве, генеральных консульствах в Люблине и Кракове, а также консульском учреждении в Гданьске в прошлом году оформлено почти три тысячи справок о регистрации новорожденных гражданами Украины. Это почти на 35 процентов больше, чем в 2018 году, сообщила собственному корреспонденту «Укринформа» руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса. Вместе с тем количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу за год тоже существенно увеличилось.

«В 2019 году на территории Польши в дипломатическом и консульских учреждениях Украины оформлено 2992 справки о регистрации персоны гражданином Украины по рождению. Наблюдается рост рождаемости украинцев в Польше в сравнении с предыдущим годом: в 2018-м зарегистрировали 1961 такую справку», — рассказала дипломат.

В то же время на 15 процентов выросла смертность украинцев в Польше. По словам Светланы Крысы, в прошлом году было оформлено 619 справок на репатриацию умерших граждан Украины на родину, в то время как в 2018-м — 529.

По разным оценкам, в Польше ныне находятся примерно полтора миллиона трудовых мигрантов из Украины. Около 215 тысяч из них имеют разрешение на постоянное или временное (до трех лет) проживание и работу в этой стране.

Тем временем в Польше участились случаи нападения на украинцев.

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