Война против Турции может стать для Путина катастрофой, — российский журналист

Мир

Война в Сирии в последнее время редко появляется в украинской повестке дня, хотя боевые действия на том участке земного шара не прекращались ни на миг. В сирийский военный конфликт уже втянуты Россия, Турция, Иран, США, Израиль, Саудовская Аравия и другие страны. Тем не менее Башар Асад при помощи Кремля держит под контролем большую часть страны. Накануне вечером российские войска нанесли удар по колонне турецкой военной техники, в результате чего погибли не менее трех десятков бойцов армии Эрдогана. Анкара тут же нанесла ответный удар, уничтожив российскую технику. Станет ли Турция местом развертывания Третьей мировой войны? Чем закончится конфликт между Путиным и Эрдоганом? Об этом «ФАКТАМ» рассказал российский журналист Леонид Радзиховский.

— Что вы называете большой войной? Война России с Турцией? — спрашивает Леонид Радзиховский.

— России, Турции и Сирии. Три государства могут быть вовлечены в военное противостояние. Не дойдет до третьей мировой?

- Ну это вы бросьте. Сирия — это не страна. Сирия — это географическое место. Там есть банды, которые пришли из Ирана, также знаменитая «Хезболла», там есть турецкие войска. Никуда не делись банды, которые наняла Саудовская Аравия. Продолжают воевать и бесчинствовать остатки ИГИЛ. Это не страна. Это место приложения сил.

И господин Асад не является президентом какой-либо страны. С ним можно сравнить покойного Александра Захарченко, или кто там сейчас в Донецке? Пушилин? Так вот, Пушилин же тоже, вроде бы как, президент «страны». Но в тот момент, когда с Донбасса уйдут русские, он будет «никто». Вот и Асад сидит исключительно на шее России и Ирана. А воюет против него до черта разных сил, которые при этом друг друга ненавидят.

Вот, например, Турция и Израиль — они же враждуют между собой. Или Саудовская Аравия. Сауды ненавидят Иран и ненавидят Асада, но в совершенно не блестящих отношениях с Турцией. Израиль ненавидит Иран, ненавидит Асада и одновременно ненавидит Турцию. Турция ненавидит Асада, ненавидит Израиль и находится в паршивых отношениях с Ираном. То есть вокруг Сирии сплелся клубок из стран, которые друг друга ненавидят, и какого-то общего знаменателя там нет.

Массированное военное столкновение России с Турцией, по-моему, невозможно. Потому что это означает политическую катастрофу и для Путина, и для Эрдогана. Казалось бы война предполагает победителей и проигравших. Одна страна проигрывает, а другая может приподняться. Но это неправда. Война России с Турцией не принесет победы ни России над Турцией, ни Турции над Россией. Эта война очень быстро закончится каким-то перемирием, но до этого погибнут сотни людей.

— В том числе мирных?

— Кого вообще интересуют мирные люди? Кто в мире интересуется мирными сирийцами? В России или Турции кто-то о них страдает? Мирные люди вообще песок. Я имею в виду потери среди солдат. Россиян погибнут сотни. Путину этого никогда не простят. Мантра о том, мол, «бабы новых нарожают», на самом деле звучит как глупость. Если при столкновениях против Турции погибнут сотни российских военных, то для Путина это будет катастрофа. Когда на Донбассе погибали русские, это прошло незаметно, потому что это были не кадровые военные, а непонятно кто — наемники или какие-то добровольцы. Им замазали рты. Это была скрытая война. В Турции все происходит совершенно открыто. Рты тут никому не замажешь. Скрыть потери будет невозможно.

До сих пор потери России в Турции были минимальными — человек сто за четыре года. Погибали и «вагнеровцы», но они, опять же, никого не интересуют. Это скрытые потери. А в случае столкновения с Турции будут погибать реальные военные, будут сбиты самолеты.

Ну и Путину, конечно же, в России не простят крах всей его политики. Ведь вся его внешняя политика строилась на том, что да, мы ругаемся с «проклятыми американцами», с «пиндосами», которые России гадости делают, пытаются поставить ее на колени, но зато мы дружим с авторитарными режимами, а также с Турцией, с Ираном. А если выяснится, что на самом деле мы ни с кем не дружим, а кругом одни враги, это означает полный крах всей концепции Путина.

Тема возможной войны с Турцией крайне непопулярна в России. Правда, у нас об этом мало говорят по телевидению. Путин все время занимался внешней политикой, граждан России это уже раздражает. И до чего он дозанимался? До того, что русские на пороге войны с турками? Вот достижение! Абсолютно не понятно, зачем мы вообще в эту дурацкую Сирию влезли. Если будет война с Турцией, для Путина это обернется катастрофой, которую можно будет «заесть», только если российские войска в кратчайшее время торжественным маршем войдут в Стамбул.

Полный текст интервью с Леонидом Радзиховским читайте на сайте «ФАКТОВ» в ближайшие дни.

Напомним, президенты России и Турции провели телефонные переговоры после боев в районе Идлиба. Планируется встреча на высшем уровне.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Эрдоган, который может заручиться поддержкой стран НАТО, готов к масштабной войне с Путиным.

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