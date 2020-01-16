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Зеленский отложил децентрализацию: что произошло
Президент Украины Владимир Зеленский решил отозвать из Рады свой законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» и направить его на доработку.
Как сообщают в Офисе президента, на совещании Зеленского с руководством парламентской фракции «Слуга народа» документ (регистрационный номер 2598) решили доработать.
«Президент и народные депутаты выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию относительно реформы децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон», — говорится в сообщении ОП.
Кстати, президентский законопроект раскритиковали в Германии и Канаде.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президентский проект закона о децентрализации содержал положение, которое позволило бы парламенту простым большинством голосов определить правовой статус административно-территориальных единиц. В том числе и Донбасса.
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