Мир

В США отчим-педофил похитил падчерицу и заставил родить ему 9 детей

В США завершился процесс над отчимом-педофилом, который похитил падчерицу и удерживал в заточении почти 20 лет.

В результате процесса мужчину приговорили к пожизненному заключению, передает Fox News.

Сайт телеканала напоминает, что мужчина увез 12-летнюю девочку из дома для того, чтобы отомстить ее матери, которая рассталась с ним.

Он удерживал тогда еще ребенка в плену в течение 19 лет. На протяжении этого времени у них родились девять детей, двое из которых появились на свет еще до того, как ей исполнилось 18 лет.

Девушке удалось сбежать, когда она находилась в Мексике. После этого пленница отправилась в Генеральное консульство Соединенных Штатов.

Мужчина заставлял падчерицу скрывать свою личность, в том числе использовать несколько псевдонимов, красить волосы и носить очки.

Он также избивал и издевался над их детьми.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Полтаве прошлым летом патрульные задержали мужчину, который намеревался изнасиловать девятилетнюю девочку. Он силой затащил ее в кусты и начал снимать с нее одежду. К счастью, это заметили прохожие, которые выхватили ребенка из рук нарушителя и вызвали полицию.

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