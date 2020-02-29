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"Правило 5 секунд": врачи ответили, можно ли есть быстро поднятую с пола пищу

В мире существует большое количество правил приема пищи, которые помогают сбросить лишний вес, начать чувствовать себя лучше и т. д.

В то же время некоторые из них больше похожи на поверья или приметы. К примеру, одно из общераспространенных убеждений гласит: «быстро поднятая после падения на пол пища может употребляться без опасений — бактерии не успевают ее загрязнить».

Но так ли это на самом деле? В поисках ответа на этот вопрос редакция немецкого издания Fit for Fun обратилась к врачу Арефу Кассообхою, который ответил на заданный вопрос отрицательно: «правило 5 секунд» в этом случае не работает.

«Независимо от того, как быстро вы подбираете продукты, упавшие на пол, они быстро собирают бактерии. Это так, даже если еда поднимается через пять секунд или меньше. Результаты исследований показывают, что на еде аккумулируются микроорганизмы с поверхности, на которую она приземляется», — сказал медик.

По словам Кассообхоя, исследователями было проверено большое количество продуктов, которые специально ронялись на разных участках пола.

При этом было обнаружено, что «правило 5 секунд» не действовало ни для одного продукта после падения на пол, хотя степень бактериального загрязнения отличалась для разной пищи. Самым сильным оно было у влажной (например, арбузов).

Сухие продукты, такие как кусочек шоколада или орех, собирали на себе минимум бактерий.

Но даже их, по мнению врачей, опасно есть.

«Если вы съедаете падавшие на пол продукты, то подвергаете себя риску проглатывания бактерий: кишечная палочка или сальмонеллы. Оба типа бактерий могут вызывать неприятные симптомы (например, диарею, тошноту), иногда могут быть смертельными», — предупредил эксперт.

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