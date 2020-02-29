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В США запустят производство Javelin для Украины: подписан важный документ
Министерство обороны США подписало контракт с группой компаний Raytheon — Lockheed Martin на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Компания Raytheon — Lockheed Martin займется производством Javelin также для Австралии, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Турции, Франции, Чехии и Эстонии.
Сумма, выделенная на производство систем Javelin, составляет 18,4 млн долларов. Комплексы будут создавать в Тусоне (штат Аризона, США). Ожидается, что производство будет завершено 25 июня 2020 года. Контракт рассчитан до 29 февраля 2024 года.
Как писали «ФАКТЫ», недавно стало известно, что Вооруженные силы Украины намерены приобрести у США хорошо зарекомендовавшие себя в небе истребители пятого поколения F-16 Fighting Falcon, ударные вертолеты AH-64 Apache и противоракетные комплексы MIM-104 Patriot.
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