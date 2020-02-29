- 15:22 Задержанных ФСБ-шниками украинских рыбаков привлекли к админответственности
- 15:16 Взрыв в Днепре: появилось видео с места страшного происшествия с ребенком
- 15:15 День кошек 2020: веселые картинки, поздравления, стихи
- 14:54 Подозрение на коронавирус у вернувшихся из Италии украинцев: медики сделали важное заявление
- 14:36 Индексация пенсий: кому увеличат выплаты в марте
- 14:16 Первый день весны: красивые поздравления и открытки
- 14:15 В Одессе попавшийся «на горячем» домушник открыл стрельбу, есть потерпевший
- 13:48 Смертельная вечеринка в Москве: появилось видео, как люди прыгали в бассейн с сухим льдом
- 13:47 День бабушек 2020: душевные поздравления и открытки
- 13:34 При взрыве оторвало кисть: стало известно о страшном происшествии с ребенком в Днепре
- 13:04 Из Сирии не уйдем: Эрдоган раскрыл детали беседы с Путиным
- 13:01 Что принесет первый день весны: гороскоп на 1 марта для всех знаков зодиака
Подозрение на коронавирус у вернувшихся из Италии украинцев: медики сделали важное заявление
В Министерстве здравоохранения не подтвердили инфицирование коронавирусом двух граждан Украины, которые накануне вернулись из Италии. Напомним, в МИД Украины оценили вероятность экстренной эвакуации украинцев из этой страны.
Сообщения о возможном заболевании поступили из Ивано-Франковской и Кировоградской областей, у обоих пациентов были клинические проявления ОРВИ.
«Предварительные результаты исследования материала, отобранного у заболевших, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.
Образцы также направили в вирусологическую-референс лабораторию для дальнейшего исследования.
Накануне отрицательный результат дали пробы еще четверых украинцев, вернувшихся из Италии.
Напомним, в Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализировали 63-летнюю женщину, вернувшуюся от детей в Италии.
За пределами нашей страны по состоянию на утро 28 февраля факт заражения подтвердили у пятерых граждан Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...