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Подозрение на коронавирус у вернувшихся из Италии украинцев: медики сделали важное заявление

14:54 29 февраля 2020 272
Подозрение на коронавирус у вернувшихся из Италии украинцев: медики сделали важное заявление
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Министерстве здравоохранения не подтвердили инфицирование коронавирусом двух граждан Украины, которые накануне вернулись из Италии. Напомним, в МИД Украины оценили вероятность экстренной эвакуации украинцев из этой страны.

Сообщения о возможном заболевании поступили из Ивано-Франковской и Кировоградской областей, у обоих пациентов были клинические проявления ОРВИ.

«Предварительные результаты исследования материала, отобранного у заболевших, проведенные в вирусологических лабораториях областных лабораторных центров методом ПЦР, дали отрицательный результат», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Образцы также направили в вирусологическую-референс лабораторию для дальнейшего исследования.

Накануне отрицательный результат дали пробы еще четверых украинцев, вернувшихся из Италии.

Напомним, в Ивано-Франковске с подозрением на коронавирус госпитализировали 63-летнюю женщину, вернувшуюся от детей в Италии.

За пределами нашей страны по состоянию на утро 28 февраля факт заражения подтвердили у пятерых граждан Украины.

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