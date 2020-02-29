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Украина

Задержанных ФСБ-шниками украинских рыбаков привлекли к админответственности (фото, видео)

15:22 29 февраля 2020 31
Судно
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Сегодня утром на пост технического наблюдения Госпогранслужбы поступила информация, что корабли ФСБ РФ доставят в Азовском море малое плавсредство с украинскими гражданами, которое было задержано ими 14 февраля этого года. Об этом говорится в сообщении Государственной приграничной службы Украины.

«Уже через несколько часов, на расстоянии около 10 морских миль от порта Бердянск, тактическая группа катеров Мариупольского отряда Морской охраны, которая несла службу в данном районе, обнаружила корабли БУ ПС ФСБ РФ, от которых в сторону украинского берега направлялось малое плавсредство. По мере приближения оно было распознано как ЯЗП-0901, на борту которого находились 4 человека», — говорится в сообщении.

По результатам осмотра и проверки документов, удостоверяющих личность, пограничниками было установлено, что это то самое плавсредство и те четверо граждан Украины, которые в нарушение действующего законодательства вышли в море.

«Тактическая катерная группа Морской охраны обеспечила сопровождение плавсредства в порт Бердянск, где устанавливаются все обстоятельства их задержания российской стороной. За нарушение пограничного режима и порядка выхода плавсредства в море каждый из рыбаков был привлечен к административной ответственности, а на плавсредство наложен запрет выхода в море сроком на 30 суток», — сообщили в ведомстве.

Как писали «ФАКТЫ», ранее захваченное в Азовском море украинское рыболовецкое судно было отконвоировано в порт оккупированной Керчи. Российская ФСБ допросила капитана судна и обвинила его в браконьерстве: якобы рыбаки занимались ловлей камбалы не получив специального разрешения от российских органов.

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