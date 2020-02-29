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С 1 марта украинцы смогут ездить в Россию только по загранпаспорту: что важно знать
С 1 марта 2020 граждане Украины не смогут пересекать государственную границу Россией на основании внутреннего паспорта или свидетельства о рождении. В Госпогранслужбе напомнили об изменениях, предусмотренных постановлением правительства от 18 декабря 2019 № 1056.
При этом, украинцы, которые ранее выехали за границу по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении, смогут вернуться в Украину по этим документам.
В Госпогранслужбе считают, что нововведение положительно повлияет на качество и скорость пограничного контроля, а также позволит предотвратить использование подделок внутренних паспортов и свидетельств о рождении.
Кроме того, уменьшится вероятность незаконно вывезенных несовершеннолетних украинцев за границу (в загранпаспорте есть фото ребенка).
В Госпогранслужбе рекомендуют гражданам Украины, которые после 1 марта планируют пересекать российско-украинскую границу, заблаговременно позаботиться о подготовке документов, чтобы без проблем проходить пограничный контроль.
Напомним, до недавнего времени Россия входила в число стран, куда украинцы могли ездить с паспортом внутреннего образца. В РФ неоднократно намекали, что любые пересмотры условий въезда-выезда будут двусторонними.
Планы об ужесточении поездок в РФ украинский МИД обнародовал в начале декабря. В МИД заверили, что готовы оформить украинцам загранпаспорта в посольстве в Москве, в консульствах в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Украина пока не планирует назначать своего посла в Россию.
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