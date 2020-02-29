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В Киеве наглый вор стащил товар прямо из-под носа продавца: в сеть попало видео происшествия
В Киеве в магазине мелкой бытовой техники на проспекте Степана Бандеры, 10 наглый вор украл фен прямо из-под носа продавца. Видео происшествия опубликовали в Facebook-сообществе «Киев оперативный».
Как писали «ФАКТЫ», на днях в Киеве возле станции метро «Минская» на горячем засекли воров, которые обокрали посетителей ресторана. Инцидент произошел в ресторане «Аргентина гриль». Один из сотрудников заведения заметил, как парочка, которая пришла первой, ворует что-то из сумки. Подошли к гостям, у которых они украли деньги, и попросили проверить, все ли у них на месте". Пойманные на горячем сразу начали просить счет, однако их задержали у выхода и при помощи персонала заведения вернули деньги потерпевшим.
Также ранее в сеть выложили видео с тремя солидными мужчинами, обокравшими посетителей заведения на столичной улице Михаила Бойчука.
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