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Дело «Украинского Кибер Альянса»: что произошло на первом судебном заседании
В пятницу, 28 февраля, поздно вечером в Малиновском районном суде Одессы завершилось первое заседание по делу «Украинского Кибер Альянса» (Ukrainian Cyber Alliance). Напомним, во время обысков 25 февраля полиция изъяла у активистов и сооснователей организации электронные носители информации, компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты и даже сувенирный нож. Следственные действия якобы были связаны со взломом системы оповещения в аэропорту Одессы.
Сторонники подозреваемых развернули в помещении суда большой баннер с изображением главы СБУ Ивана Баканова.
В «Украинском Кибер Альянсе» заявили, что в ходе судебного заседания «не услышали ни одного доказательства» вины троих активистов во взломе табло аэропорта. Активисты считают, что оборудование у них изъяли незаконно. Они заявили, что намерены прекратить работу по поиску и реагированию на киберугрозы до тех пор, пока правоохранительные органы не извинятся за проведенные обыски и обвинения в их адрес.
«Мы останавливаем всю деятельность, пока не будет установлена справедливость, с наших людей не будут сняты эти абсурдные обвинения и не будут принесены извинения. Мы в данном случае требуем сатисфакции со стороны правоохранительных органов и представителей власти», — сказал член альянса Тим Карпинский.
Он уточнил, что организация прекращает всю деятельность по сотрудничеству с государственными и правоохранительными органами страны.
«Теперь не будет никаких ночных звонков о помощи, не будет публикаций, не будет консультаций днем и ночью разным государственным силовым ведомствам. Все остановилось», — заявил сооснователь компании Александр Галущенко.
После длительных дебатов и пререканий сторон процесса заседание пришлось закрыть. Суд перенесли на следующую неделю.
Справка. «Украинский Кибер Альянс» (Ukrainian Cyber Alliance) — сообщество украинских киберактивистов из разных городов страны и мира. Организация создана в 2016 году, ее цель — противостояние российской агрессии в Украине и публичное раскрытие уязвимостей украинских бизнес- структур.
Напомним, соучредителям «Кибер Альянса» инкриминируют, в частности, несанкционированное вмешательство в информационные системы международного аэропорта «Одесса», когда на табло появилась фотография экоактивистки Греты Тунберг и нецензурная фраза на английском языке.
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