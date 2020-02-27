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Украина

Жителей ОРДЛО начали проверять на коронавирус в пунктах пропуска на линии разграничения

15:29 27 февраля 2020 185
маски
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

На линии разграничения на Донбассе вводится ранее анонсированная дополнительная проверка всех, кто прибыл с оккупированной территории. Учитывая опасность распространения коронавируса COVID-19, всем приехавшим будут измерять температуру.

Как рассказало командование операции Объединенных сил, проверки проводятся во всех пунктах пропуска. Выявлять людей с подозрительными симптомами поручено совместной команде пограничников и медработников. При выявлении лиц с повышенной температурой их будут отвозить в медучреждения.

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Напомним, в Украине пока не зафиксировано лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. Одна из наших соотечественниц заболела, когда приехала навестить родных в Италии, и сейчас находится в больнице в Неаполе. В России выявлено два случая заболевания, а всего по миру зарегистрировано более 82 тысяч заразившихся.

Подтвердить или опровергнуть заражение коронавирусом могут специалисты вирусологической лаборатории. Украина закупила специальные тест-системы, которые могут дать ответ в течение 5−7 часов.

Фото dpsu.gov.ua, pressjfo. news/Facebook

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