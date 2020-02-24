Украина

На Донбассе КПВВ меняют режим работы: что важно знать

С 1 марта 2020 года все контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе переходят с зимнего графика на весенний график работы.

«Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07:00 до 18:30. Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 18 февраля временно приостанавливал работу контрольный пункт въезда-выезда «Марьинка» на линии разграничения в Донецкой области, на котором проводили мероприятия по обновлению системы электрических сетей.

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