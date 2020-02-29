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Украина

До +12: синоптики рассказали, какой будет погода в первый день весны

20:09 29 февраля 2020 12
погода
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 1 марта, в Украине ожидается солнечная и сухая погода. Дождь с мокрым снегом возможен только в западных областях.

Как сообщает Украинский гидрометцентр, ожидается ветер около 10 метров в секунду.

Днем практически по всей территории столбики термометров покажут 5−7 градусов тепла, а на юге температура воздуха поднимется до +12. Ночью будет небольшой морозец от -1 до — 4 градусов.

Напомним, по народным приметам, до начала настоящей весны осталось всего две недели.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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