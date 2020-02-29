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Норвегия проучила крымского пропагандиста
Доценту симферопольского университета имени Вернадского Александру Мащенко отказали в выдаче шенгенской визы, которую он хотел получить по российскому загранпаспорту. Напомним, страны ЕС получили инструкцию не выдавать шенгенские визы жителям ОРДЛО, имеющим российские паспорта.
Посольство Норвегии в России отказало пропагандисту Мащенко, поддержавшему оккупацию Крыма, так как его российский загранпаспорт, выдан властями аннексированного полуострова и не признается странами Шенгенского соглашения.
Норвежские дипломаты посоветовали Мащенко путешествовать в Норвегию без визы с украинским биометрическим паспортом.
Александр Мащенко является автором сценария антиукраинской ленты «Лютый февраль», посвященной событиям, которые привели к аннексии Крыма в 2014 году. Его имя внесено в базу данных «Миротворца».
Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в Украину не пропустили российских пропагандистов телеканала «НТВ». А сотрудникам пропагандистского телеканала «Звезда» запретили въезд в Украину на 3 года.
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