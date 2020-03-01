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Украина

От минус 1 до плюс 12: синоптики дали прогноз погоды на первые дни марта

7:14 1 марта 2020 83
весна
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 1 марта, в большинстве областей Украины будет тепло, солнечно и сухо.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, небольшие дожди пройдут на западе — в Луцкой, Львовской и Закарпатской областях. Дневная температура воздуха в этом регионе установится на уровне +6 — +11 градусов, ночью столбики термометров покажут -2 — +2 градуса. На востоке днем от +7 — +9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 4 градусов мороза.

В Киеве в первый день весны также без осадков. Днем до 9 градусов тепла, ночью термометры покажут 2 градуса мороза.

В понедельник, 2 марта, дожди возможны во многих областях Украины (кроме восточных и южных), скорость ветра — около 12 метров в секунду. Дневные температуры будут в пределах 7−12 градусов тепла. Ночью от -1 до +5.

Напомним, по прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, первая десятидневка марта будет морозной. Настоящая весна ожидается в середине месяца.

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