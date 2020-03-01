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Выдал желаемое за действительное: во Франции украинского нардепа уличили во лжи
Народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олег Волошин, один из соавторов скандального закона о русском языке для коммуникации в Верховной Раде, сделал сенсационное заявление по Донбассу, которое растиражировали западные СМИ.
Как пишет «Новая газета», Волошин заявил, что во Франции поддержали идею привлечения сепаратистов к переговорам о мире на Донбассе. При этом нардеп сослался на депутата Нацсобрания Франции от правящей партии «Вперед, Республика!» госпожу Фор-Мунтян.
Как выяснилось, по словам французского парламентария, ей приписали слова, которых она никогда не произносила. Фор-Мунтян отметила, что она говорила о том, что депутаты и сенаторы Франции не должны вмешиваться в нормандский формат.
«На встрече я сказала депутату Волошину, что нормандский формат нужно оставить в нынешнем виде: на уровне президентов и министров иностранных дел. И не привлекать к этому еще и парламентариев, так как это может только навредить переговорному процессу», — цитирует издание слова Фор-Мунтян.
Напомним, на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к диалогу с мирным населением оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, но не с представителями «оккупационных администраций». Украина также готова провести на Донбассе легитимные выборы. Но они невозможны под дулом российских автоматов.
Как сообщали «ФАКТЫ», украинская сторона отказалась от возможности назначения посла Украины в России, а также посла России в Украине.
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