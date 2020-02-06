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Происшествия

В Польше на ходу загорелся автобус из Украины: фото и видео ЧП

12:35 6 февраля 2020 239
Пожар в автобусе
Инф. «ФАКТОВ»

В Лодзьком воеводстве Польши на ходу загорелся автобус на украинских номерах, в котором ехали восемь пассажиров. Ранее на трассе Киев-Чоп загорелся двухэтажный автобус международного сообщения Харьков — Познань.

Как сообщает «24ТВ», на момент приезда пожарных служб, весь автобус был охвачен огнем. Пассажиры и водитель эвакуировались еще до приезда экстренных служб.

Сообщается, что некоторое время из-за ЧП вечером в среду, 5 февраля, было заблокировано движение в направлении Гданська.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области при въезде в город Рени неожиданно произошло возгорание в моторном отделении автобуса ПАЗ, в котором ехали военнослужащие Национальной гвардии. К счастью, никто не пострадал.

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