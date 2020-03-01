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Политика

Ермак встретился с Козаком: о чем говорили

13:52 1 марта 2020 28
Ермак и Козак
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом сообщили в Офисе президента.

В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.

Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» во время встречи в Париже в декабре 2019 года.

Ермак отметил о намерении провести следующий трек обмена в марте.

Кроме того, участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандской формате.

Напомним, Андрея Ермака по праву считают одним из самых влиятельных людей в современной Украине. Ранее Ермак позитивно отзывался о заместителе главы администрации президента России Дмитрии Козаке и заявил, что тот настроен на диалог с Киевом.







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