- 13:52 Ермак встретился с Козаком: о чем говорили
- 13:34 Под Одессой пьяный мотоциклист сломал ноги будущему полицейскому
- 13:29 На Сумщине полицейские смогли успокоить неадеквата, только применив оружие
- 13:20 Деньги, поиск работы и свидания: гороскоп на 2 марта для всех знаков зодиака
- 13:01 «В теннис начнешь играть или нет?»: откровенный снимок Свитолиной возмутил поклонников
- 12:58 Сухо и ветрено: синоптик рассказала о погоде в первый день весны
- 12:42 В Турции задержаны журналисты российского пропагандистского агентства новостей
- 12:31 «Мой бизнес начался с бурок «прощай, молодость»: врач занялась росписью предметов гардероба
- 11:47 Доигрались: «Ливерпуль» позорно прервал свою 44-матчевую серию без поражений в АПЛ
- 11:38 В Киеве заснувший за рулем таксист въехал в столб: пассажирка в больнице
- 11:28 В Ровно обезвредили «авторитетов», которые в СИЗО вымогали деньги у арестованных
- 11:21 В Крыму ищут сбежавшую из больницы пациентку с подозрением на коронавирус
Ермак встретился с Козаком: о чем говорили
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Об этом сообщили в Офисе президента.
В переговорах также приняли участие представители украинской и российской делегаций.
Во время встречи стороны обсудили вопросы взаимного освобождения удерживаемых лиц в формате «всех на всех», о котором договорились лидеры «нормандской четверки» во время встречи в Париже в декабре 2019 года.
Ермак отметил о намерении провести следующий трек обмена в марте.
Кроме того, участники встречи отметили необходимость продолжения переговоров для полного выполнения договоренностей, достигнутых в ходе саммита в нормандской формате.
Напомним, Андрея Ермака по праву считают одним из самых влиятельных людей в современной Украине. Ранее Ермак позитивно отзывался о заместителе главы администрации президента России Дмитрии Козаке и заявил, что тот настроен на диалог с Киевом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!