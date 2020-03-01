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Знаменитый Лувр закрыли для посетителей из-за коронавируса

17:16 1 марта 2020 132
лувр
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

1 марта Музей Лувра в Париже объявил, что пока намерен работать без посетителей. Это связано с проводимым в музее совещанием по поводу профилактики коронавируса COVID-19.

«Музей не может открыться в данный момент. Приносим извинения за причиненные неудобства и будем держать вас в курсе ситуации», — говорится в заявлении руководства музея.

Информация от администрации появилась около 13 часов 1 марта. К тому моменту на площади перед музеем уже собрались толпы туристов, надеявшихся попасть в картинную галерею.

Ранее во Франции решили выполнить рекомендации Всемирной организации здравоохранения и ограничить массовые мероприятия по всей стране. Распоряжение было принято 29 февраля. К тому дню у ста французов диагностировали заражением коронавирусом. До этого во Франции из-за угрозы заболевания закрыли несколько школ.

На Лувр ограничения французских властей не распространялись. Руководство музея само проявило инициативу и решило обсудить, стоит ли принимать экстренные меры.

Напомним, первый случай коронавируса выявили в Армении. А общее число заразившихся в мире превысило 87 тысяч. Умерли 2995 заболевших.

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