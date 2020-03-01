- 18:24 Противогазом по коронавирусу: в сети обсуждают необычного пассажира в метро Киева
- 18:17 Когда стричься и начинать ремонт: лунный календарь на неделю
- 17:52 Эпидемия коронавируса: ученые узнали, переносят ли его комары
- 17:16 Знаменитый Лувр закрыли для посетителей из-за коронавируса
- 17:10 «Реал» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
- 16:58 Звезда популярного российского сериала снова стала мамой в 40 лет
- 16:46 Кровавая Масленица в России: на массовых гуляниях под Москвой погибли мужчина с ребенком
- 16:38 2 марта на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит врач-дерматолог Наталья Заруцкая
- 16:34 Где смотреть онлайн «Реал» — «Барселона»: расписание трансляций «эль класико»
- 16:22 Великий пост 2020: открытки и поздравления
- 16:20 Спасителем людей, упавших в авто в Русановский канал в Киеве, оказался прокурор
- 16:06 В Чернигове расследуют странную смерть 19-летней роженицы
Противогазом по коронавирусу: в сети обсуждают необычного пассажира в метро Киева (фото)
Пока в Киеве жалуются на дефицит медицинских масок и отсутствие способов противостоять коронавирусу, особо предприимчивые граждане уже нашли выход. Так, на днях в киевском метро заметили необычного пассажира. Молодой человек пришел в вагон в противогазе.
Пассажиры рассказывали, что заметили изобретательного пассажира на «красной» ветке метро. Зашел юноша на станции «Крещатик». В противогазе молодой человек чувствовал себя свободно, плотная защита на лице отнюдь не мешала изучать содержимое смартфона.
Напомним, ранее пограничники показали, что не только сами носят медицинские маски, но на всякий случай еще и надевают средства защиты на служебных собак.
А в СНБО признают, что Украине вряд ли стоит надеяться, что новый вирус обойдет нас стороной. Единичные случаи заболевания вполне вероятны.
Фото Birinci Süleyman Kanuni/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...