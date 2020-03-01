Общество и люди

Противогазом по коронавирусу: в сети обсуждают необычного пассажира в метро Киева (фото)

Пока в Киеве жалуются на дефицит медицинских масок и отсутствие способов противостоять коронавирусу, особо предприимчивые граждане уже нашли выход. Так, на днях в киевском метро заметили необычного пассажира. Молодой человек пришел в вагон в противогазе.

Пассажиры рассказывали, что заметили изобретательного пассажира на «красной» ветке метро. Зашел юноша на станции «Крещатик». В противогазе молодой человек чувствовал себя свободно, плотная защита на лице отнюдь не мешала изучать содержимое смартфона.

Напомним, ранее пограничники показали, что не только сами носят медицинские маски, но на всякий случай еще и надевают средства защиты на служебных собак.

А в СНБО признают, что Украине вряд ли стоит надеяться, что новый вирус обойдет нас стороной. Единичные случаи заболевания вполне вероятны.

Фото Birinci Süleyman Kanuni/Facebook

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