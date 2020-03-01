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Здоровье и медицина

В Тернополе у ребенка заподозрили коронавирус после поездки в Европу

20:20 1 марта 2020 140
лаборатория
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Тернополе госпитализировали ребенка с подозрением на коронавирус. Двухлетний пациент сейчас находится в изолированном инфекционном боксе городской детской больницы.

Малыш вместе с родителями недавно побывал в Испании в Мадриде, где с начала февраля уже зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом. По возвращении в Украину у ребенка проявились симптомы заболевания. Из села под Тернополем семья приехала в областной центр и обратилась за медицинской помощью.

Как сообщает горадминистрация Тернополя, пока что анализы заболевшего проверены на вирусы гриппа. Ни одного из штаммов не выявлено. Биоматериалы переданы для исследования в областной лабораторный центр.

Напомним, в Украине пока не подтвердилось ни одно из подозрений на коронавирус. У части заболевших диагностировали пневмонию, у некоторых грипп.

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