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В Тернополе у ребенка заподозрили коронавирус после поездки в Европу
В Тернополе госпитализировали ребенка с подозрением на коронавирус. Двухлетний пациент сейчас находится в изолированном инфекционном боксе городской детской больницы.
Малыш вместе с родителями недавно побывал в Испании в Мадриде, где с начала февраля уже зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусом. По возвращении в Украину у ребенка проявились симптомы заболевания. Из села под Тернополем семья приехала в областной центр и обратилась за медицинской помощью.
Как сообщает горадминистрация Тернополя, пока что анализы заболевшего проверены на вирусы гриппа. Ни одного из штаммов не выявлено. Биоматериалы переданы для исследования в областной лабораторный центр.
Напомним, в Украине пока не подтвердилось ни одно из подозрений на коронавирус. У части заболевших диагностировали пневмонию, у некоторых грипп.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..