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Украина

«Я не вирус»: в Харькове китаец устроил необычную акцию протеста (фото)

22:33 1 марта 2020 33
студент
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Харькове молодой китаец вышел на акцию протеста в парк Шевченко. Активист призвал не относиться предубежденно к гражданам Китая, не демонизировать их и не считать по умолчанию зараженными коронавирусом COVID-19.

Чтобы привлечь внимание к своему протесту, китаец надел медицинскую маску, а рядом установил плакат с надписями на трех языках. «Я не вирус! Я — человек! Искоренение предрассудков! Мы — весь мир! Мы никогда никого не дискриминируем! Мы сделаем день светлее!» — гласила надпись на доске.

китаец

Ранее в вузе Харькова студентов из Китая перевели на дистанционное обучение. Девятерых молодых китайцев, учащихся в ХАИ и Харьковской государственной академии культуры, экстренно госпитализировали. Коронавируса у заболевших не выявлено — у пациентов диагностированы различные типы ОРВИ.

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