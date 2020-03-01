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"Итальянский след": в Чехии и Доминикане обнаружили коронавирус у прибывших с Апеннин людей
Коронавирус, от которого пытаются спастись бегством жители оккупированного Севастополя, захватывает все новые страны: в воскресенье, 1 марта первые случаи инфицирования Covid-19 подтвердили в Чехии и Доминиканской Республике.
Так, в Чешской республике, по словам министра здравоохранения Адам Войтех, у трех пациентов обнаружили «легкие симптомы» COVID-19. Чиновника цитирует Reuters.
По словам Войтеха, один из больных вернулся в Прагу после стажировки в одном из университетов в Италии; второй — американка, которая училась в Милане; третий проводил отпуск на горнолыжном курорте в Италии.
Сейчас двое больных находятся в Праге, один — в Усти-над-Лабем.
В Доминикане коронавирус обнаружен у человека, который ранее прибыл в страну из Италии без симптомов заражения. Об этом пишет газета Listin Diario.
Сообщается, что инфицированным является гражданин Италии, в настоящий момент он находится в военном госпитале Рамон де Лара, расположенном на востоке страны. Там же находится еще один иностранец — гражданин Франции — с подозрением на заражение коронавирусом. Диагноз еще не подтвержден.
Также первые подтвержденные случаи коронавируса выявлены в Армении (заболевший — 29-летний мужчина, который недавно прилетел из Тегерана вместе с женой) и Эквадоре (инфицирована 70-летняя туристка, сейчас она находится в реанимации в критическом состоянии).
Напомним, что о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. По состоянию на 1 марта в мире зарегистрировано 86 986 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 2 979 — летальные. Выздоровели уже 42 294 человека.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Тернополе заявили о госпитализации ребенка с подозрением на коронавирус. Двухлетний пациент сейчас находится в изолированном инфекционном боксе городской детской больницы.
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