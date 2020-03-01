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В Крыму ищут сбежавшую из больницы пациентку с подозрением на коронавирус
В оккупированном Севастополе женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы. В средине февраля из Боткинской больницы в Санкт-Петербурге сбежали 4 пациента, находящихся на карантине в инфекционном отделении.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, больную Екатерину Р. привезли в инфекционную клинику с подозрением на COVID-19. Пока проводили обследование, женщина сказала соседкам по палате, что собирается в Ростовскую область.
Не долечившись и никого не предупредив, несознательная больная покинула медучреждение. Теперь ее ищут по решению суда. Об этом росСМИ сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. По ее словам, у пациентки не было лабораторного подтверждения диагноза «коронавирус» и она «должна была пройти весь комплекс мероприятий и провести необходимое количество лабораторных исследований».
Напомним, количество стран, в которых выявили инфицированных коронавирусом, перевалило за 50.
По данным Минздрава, по состоянию на 29 февраля, в Украине, по-прежнему, не было подтвержденных больных с коронавирусом — исследования на тест-системах показали отрицательные результаты. В то же время за рубежом инфекция, вызванная COVID-19, обнаружена у пятерых украинцев.
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