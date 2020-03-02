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"Красавец!" 63-летняя "Мэри Поппинс" закрутила роман с молодым итальянским мачо

4:48 2 марта 2020 114
Наталья Андрейченко
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

63-летняя российская актриса театра и кино Наталья Андрейченко, напугавшая поклонников своим «исчезновением», решила снова посетить Мексику, но уже не одна, а компании молодого смуглого итальянца, который по возрасту годится ей в сыновья или даже внуки.

На видеозаписи, которую звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» опубликовала в своем аккаунте, артистка трогательно держит иностранца под руку.

Она проводит для парня, имя которого не называется, экскурсию на английском языке. Поклонники обратили внимание на то, что заслуженная артистка выглядит счастливой и помолодевшей.

Пользователи Сети порадовались за актрису, которая в последнее время не раз жаловалась на психологические проблемы.

«Это ж где вы такого мужчину красивого оторвали?»; «Вот в этом человеке живет счастье! Я знаю»; «Ого! А у вас личная жизнь в разгаре! Поздравляю», «Какой красивый мачо рядом с вами», — радуются фанаты Натальи в комментариях.

В то же время неизвестно, действительно ли итальянский мачо является новой любовью Андрейченко, ведь вполне возможно, что он — всего лишь её друг, коллега или и вовсе случайный знакомый. Сама Андрейченко конкретику пока не вносит.

Напомним, что до этого Андрейченко уже была замечена в связи с иностранцами, причем актрису никогда не смущала большая разница в возрасте. Так, еще в 1985 году она вышла замуж за австрийского актера и кинорежиссера Максимилиана Шелла, который был на 26 лет старше Натальи. Пара развелась в 2005 году, а в 2014 году Шелл отошел в лучший мир в возрасте 84 лет. От первого брака с Максимом Дунаевским у неё есть сын Дмитрий.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что когда Андрейченко пропала в Мексике в январе, оказалось, что она уехала в джунгли на духовную практику. Вернувшись артистка решила запустить новый проект, в котором она делится своим жизненным опытом. Поэтому не исключено, что мачо — новый «гуру» артистки.

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