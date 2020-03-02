- 05:28 Почти три тысячи: в Китае возросло число жертв коронавируса
- 04:48 "Красавец!" 63-летняя "Мэри Поппинс" закрутила роман с молодым итальянским мачо
- 04:25 "Решительная поддержка": Пристайко рассказал, что будет с украинскими специалистами в Афганистане
- 03:55 Богатые снова плачут: названы "самые обедневшие" из-за коронавируса богачи планеты
- 03:18 Оставаться стройной с возрастом: индийские медики назвали продукты, которых женщине нужно избегать после 30 лет
- 02:55 "С весной!": Галкин и "односельчане" устроили сюрприз для Пугачевой
- 02:23 Журналист Асеев рассказал, что в Украину вместе с пленными прибыли те, кто издевался над ними в ОРДО
- 01:55 Кулеба предупредил об ошибке, которую могут допустить у Зеленского, замкнувшись на ЕС и НАТО
- 01:27 Убийство в день святого Валентина: женщина лишила мужа жизни во время романтической поездки на лодке
- 00:49 "Ребята, до свидания": генерал СБУ раскрыл "план Б", над которым работают у Зеленского
- 00:21 "Регина-трансформер": Тодоренко удивила широчайшим шпагатом "как у Волочковой"
- 00:07 Великий пост 2020: душевные поздравления, открытки, смс
Почти три тысячи: в Китае возросло число жертв коронавируса
Разоривших самых богатых людей планеты короанавирус продолжает наносить урон человеческим ресурсам Китая: за сутки он стал причиной смерти на 42 людей, при этом общее число его жертв в Поднебесной возросло до 2912.
Об этом в понедельник сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.
По данным властей, число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тыс.
Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где, по последним данным, зарегистрировано около 67,1 тыс. случаев заболевания, 2803 человека умерли, выздоровели порядка 33,7 тыс. пациентов.
На втором месте по количеству инфицированных стран находится Республика Корея: за сутки их количество увеличилось на 476, достигнув 4212. Число умерших выросло на четыре, составив 22 человека, сообщил в понедельник Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.
Тревожные новости приходят и из Канады, где число заразившихся коронавирусом выросло до 24 человек. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC. В провинции Онтарио зафиксировано четыре новых случая. Заболевшим от 40 до 70 лет, двое из них недавно вернулись в Канаду из Ирана, а один — из Египта. Один заболевший является братом человека, который прилетел в Торонто из Ирана.
В целом по миру количество жертв коронавируса превысило 3 тыячи, инфицированы 89 тысяч людей, а 45 тысяч смогли побороть опасное заболевание. Такие данные приводит сайт wordometer.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что первых инфицированных коронавирусом людей обнаружили в Чехии и Доминиканской республике: это граждане, которые прибыли из Италии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Оставаться стройной с возрастом: индийские медики назвали продукты, которых женщине нужно избегать после 30 лет
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...