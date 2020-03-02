24.40 / 24.61 26.75 / 27.07
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Почти три тысячи: в Китае возросло число жертв коронавируса

5:28 2 марта 2020 32
Китай вирус
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Разоривших самых богатых людей планеты короанавирус продолжает наносить урон человеческим ресурсам Китая: за сутки он стал причиной смерти на 42 людей, при этом общее число его жертв в Поднебесной возросло до 2912.

Об этом в понедельник сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

По данным властей, число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тыс.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где, по последним данным, зарегистрировано около 67,1 тыс. случаев заболевания, 2803 человека умерли, выздоровели порядка 33,7 тыс. пациентов.

На втором месте по количеству инфицированных стран находится Республика Корея: за сутки их количество увеличилось на 476, достигнув 4212. Число умерших выросло на четыре, составив 22 человека, сообщил в понедельник Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Тревожные новости приходят и из Канады, где число заразившихся коронавирусом выросло до 24 человек. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC. В провинции Онтарио зафиксировано четыре новых случая. Заболевшим от 40 до 70 лет, двое из них недавно вернулись в Канаду из Ирана, а один — из Египта. Один заболевший является братом человека, который прилетел в Торонто из Ирана.

В целом по миру количество жертв коронавируса превысило 3 тыячи, инфицированы 89 тысяч людей, а 45 тысяч смогли побороть опасное заболевание. Такие данные приводит сайт wordometer.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что первых инфицированных коронавирусом людей обнаружили в Чехии и Доминиканской республике: это граждане, которые прибыли из Италии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Наталья Андрейченко

"Красавец!" 63-летняя "Мэри Поппинс" закрутила роман с молодым итальянским мачо

Женщина после 30

Оставаться стройной с возрастом: индийские медики назвали продукты, которых женщине нужно избегать после 30 лет

Владимир Зеленский

"Ребята, до свидания": генерал СБУ раскрыл "план Б", над которым работают у Зеленского

Джефф Безос

Богатые снова плачут: названы "самые обедневшие" из-за коронавируса богачи планеты

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер