Мир

Почти три тысячи: в Китае возросло число жертв коронавируса

Разоривших самых богатых людей планеты короанавирус продолжает наносить урон человеческим ресурсам Китая: за сутки он стал причиной смерти на 42 людей, при этом общее число его жертв в Поднебесной возросло до 2912.

Об этом в понедельник сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

По данным властей, число подтвержденных случаев заражения на территории Китая превысило 80 тыс.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где, по последним данным, зарегистрировано около 67,1 тыс. случаев заболевания, 2803 человека умерли, выздоровели порядка 33,7 тыс. пациентов.

На втором месте по количеству инфицированных стран находится Республика Корея: за сутки их количество увеличилось на 476, достигнув 4212. Число умерших выросло на четыре, составив 22 человека, сообщил в понедельник Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Тревожные новости приходят и из Канады, где число заразившихся коронавирусом выросло до 24 человек. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC. В провинции Онтарио зафиксировано четыре новых случая. Заболевшим от 40 до 70 лет, двое из них недавно вернулись в Канаду из Ирана, а один — из Египта. Один заболевший является братом человека, который прилетел в Торонто из Ирана.

В целом по миру количество жертв коронавируса превысило 3 тыячи, инфицированы 89 тысяч людей, а 45 тысяч смогли побороть опасное заболевание. Такие данные приводит сайт wordometer.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что первых инфицированных коронавирусом людей обнаружили в Чехии и Доминиканской республике: это граждане, которые прибыли из Италии.

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