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- 07:57 "Коронавирус" у двухлетнего ребенка в Тернополе: озвучены результаты анализов
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"Коронавирус" у двухлетнего ребенка в Тернополе: озвучены результаты анализов
В Тернополе у двухлетнего ребенка, госпитализированного после поездки с родителями в Испанию, не подтвердили коронавирус COVID-19. Дополнительные анализы в областном лабораторном центре показали, что у малыша грипп, вызванный штаммом типа «В».
Юный пациент остается в детской больнице Тернополя, ребенку проводят необходимое лечение. Об этом сообщил Тернопольский городской совет.
Напомним, семья из села в Тернопольской области обратилась к врачам, когда у ребенка двух с половиной лет проявились подозрительные симптомы. Учитывая возможность заражения коронавирусом, в больнице провели первый этап анализов, а за уточнением диагноза обратились в областной лабораторный центр.
Ранее в Украине нескольких пациентов после поездки в европейские страны пришлось проверить на заражение коронавирусом. Во всех случаях опасный диагноз не подтвердился.
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