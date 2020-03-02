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Для переселенцев из Крыма построят 500 квартир на Херсонщине (фото)

11:59 2 марта 2020 104
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Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Логическим продолжением сотрудничества Украины и Турции станет реализация плана по строительству жилья в Херсонской области для переселенцев из временно оккупированного Крыма. Причем работы должны начаться уже в мае-июне нынешнего года. Об этом было заявлено в ходе встречи в Херсонской областной администрации с турецкой делегацией, которую возглавлял посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

Посол Турции Ягмур Ахмет Гюльдере

Ранее о строительстве 500 квартир для внутренне перемещенных лиц из Крыма шла речь во время визита президента Реджепа Эрдогана в Украину.

Как отметил херсонский губернатор Юрий Гусев, жилье будут строить в Херсоне и Геническе. Эти жилые комплексы планируют обеспечить объектами социальной инфраструктуры и принять меры для обеспечения переселенцев рабочими местами.

По словам главы Администрации по вопросам строительства коллективного жилья министерства окружающей среды и городского строительства Турции Орхана Юдже, уже следующей весной планируется заселение людей в построенные квартиры. Для того, чтобы эти планы воплотить в жизнь, строительство должно начаться уже в этом году — в мае-июне. Дорожную карту всего намеченного должны представить уже на этой неделе совместно с Меджлисом крымскотатарского народа.

Эксклюзивный материал о том, как живет оккупированный полуостров, читайте на сайте «ФАКТОВ»: Сегодня Крым ближе к Украине, чем был в начале 2014 года, — Андрей Сенченко


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