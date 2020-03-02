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На "Голосі країни" разгорается сепаратистский скандал: в чем причина
На шоу «Голосі країни», которое вышло в эфир в минувшее воскресенье 1 марта на канале 1+1, разгорелся громкий скандал. 23-летняю участницу проекта Анжелу Кансузян представили, как участницу из Абхазии — непризнанной республики Грузии. В сети поднялась волна возмущения. Журналист Александр Войт на своей странице в Facebook написал, что это все равно, что на шоу в Грузии представили бы участницу из «ДНР» и показали флаг.
«Голос страны представил участницу и протитровал ее страну… Абхазия. Нет слов… Если бы в Грузии был „Голос“ и представили какую-то певицу с „ДНР“. Какая в Украине была бы реакция?» — написал Войт.
Его поддержал коллега Глухенькый. Он также обратился с постом на Facebook. «Интересно, как скоро с такими темпами Голос страны (Voice of the Country) начнет тыкать тряпки „ДНР/ЛНР“ в прямом эфире и подавать оккупированным Кремлем территории Украины в качестве „страны“, с которой прибыл участник?» — написал он.
Пользователи сети также негодуют и оставляют свои комментарии, в которых возмущаются из-за инцидента.
Тем временем, выступление Анжелы Кансузян больше не доступно для просмотра в Youtube.
Напомним, Анжела своим выступлением развернула кресло тренера Дана Балана. Девушка очень понравилась Тине Кароль. «Какая вы красивая», — сказала певица и поинтересовалась, как долго девушка добиралась в Украину. «Добро пожаловать в семью!» — приветствовала Тина новую участницу «Голоса».
Свою позицию по поводу разгоревшегося скандала канал 1+1 выразил на официальной странице в Facebook. В сообщении говорится о том, что в титрах был указан регион «Абхазия». Во время интервью Анжела сама указала, откуда она приехала. Канал признает свою вину в том, что допустил «некорректную» информацию в эфире, признает свою ошибку, «допущенную из-за невнимательности».
«Телеканал официально заявляет, что что не было никаких политических или общественных подтекстов в данной конкретной ситуации. Мы руководствуемся исключительно нормами международного права, и для нас Абхазия является неотъемлемой частью Грузии», — говорится в заявлении. А того, кто допустил ошибку, ждет суровое дисциплинарное наказание.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в «Голосі країни» приняла участие 16-летняя Зоряна, перенесшая тяжелый инсульт. Своими откровениями девушка поделилась в интервью.
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