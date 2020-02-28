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После инсульта врачи сказали, что я больше никогда не смогу петь, — участница «Голосу країни» (фото, видео)

Зоряна покорила тренеров и зрителей на слепых прослушиваниях вокального шоу «Голос країни-10» («1+1»). Девушка с детства пела, участвовала в вокальных конкурсах и мечтала выйти на большую сцену. Но весной прошлого года ее мечты были разрушены. В 15 лет Зоряна перенесла инсульт. Врачи уверяли, что она уже никогда не сможет петь. Ей понадобилось долгих четыре месяца, чтобы восстановить свое тело, научиться заново слышать и не потерять возможность петь. Несмотря на запрет врачей, Зоряна пришла на вокальное шоу, чистейше исполнила хит Rise up и смогла развернуть все четыре тренерских кресла. Тренеры осыпали ее комплиментами, а Зоряна плакала, не веря тому, что все это происходит наяву. — Я решила прийти на сцену «Голоса», чтобы показать зрителям, что все возможно и никогда нельзя сдаваться, — сказала Зоряна после выступления. Она не думала над выбором команды. Признается, что мечтала, чтобы на ее пение развернул свое кресло любимый исполнитель — Дима Монатик. Читайте также: Откровения Насти Каменских и признание Тины Кароль: яркие моменты шестого эфира «Голосу країни-10»

«Когда сняли повязку и я увидела, что у меня нет волос и большой шрам на голове, испытала страх и разрыдалась»

— Сейчас у нас идет активная подготовка к вокальным боям — постоянные репетиции, — рассказала Зоряна. — Конечно, с появлением в моей жизни проекта ежедневный график полностью изменился. Мы репетируем с партнером по «батлам», постоянно на связи с Димой Монатиком. А еще несколько месяцев назад в приоритете у меня была учеба.

— Не тяжело дается такой напряженный график, учитывая ваши проблемы?

— Признаюсь, немного сложно. Это большая нагрузка на сосуды головного мозга. Но, с другой стороны, понимаю, что сейчас в моей жизни важный этап, и я не могу упускать такую возможность. Тем более что в будущем хочу заниматься творчеством, музыкой.

После операции был реабилитационный период, когда мне необходимо было принимать таблетки, я занималась в специальном центре, где мне разрабатывали левую сторону тела.

Потребовалось несколько месяцев напряженных занятий, чтобы вернуться в форму. Сейчас у меня из-за нагрузок изредка бывают головные боли. Я принимаю обезболивающее — и все проходит. Знаете, стараюсь не думать о том, что со мной произошло. Я выздоровела, и это главное.

— Это ведь было совсем недавно.

— Больше полугода назад. Тот день, 14 апреля, помню до мельчайших деталей. Вернее, часть дня. Это был второй этап отборочного тура на фестиваль «Черноморские игры». Мне очень хотелось выиграть, поехать в Скадовск, выступать на большой сцене… Отбор проходил в одном из киевских залов. Мне было пятнадцать, я приехала на конкурс с папой и мамой. Перед выходом на сцену очень волновалась. А когда пела, вдруг почувствовала, что у меня резко заболела голова. Поняла: со мной что-то не так. Но песню допела. Ушла за кулисы и упала на руки родителям. Сказала, что мне очень плохо, кружится голова. Мама с папой сразу увезли меня домой. Мне не становилось лучше, тошнило и рвало. Все было как в тумане…

«Когда пела во время отборочного тура на «Черноморские игры», вдруг почувствовала, что у меня резко заболела голова», — вспоминает девушка

— Что говорили врачи?

— Родители вызвали скорую, и меня отвезли в киевскую инфекционную больницу с подозрением на менингит. Врачи не подтвердили этот диагноз. Тогда меня отвезли в детское отделение неврологии, сделали КТ. Оно показало что у меня в мозгу огромная гематома, надо было срочно принимать решение об операции. Я этого не помню, потому что была без сознания. В пять утра меня положили на операционный стол. Родителям сообщили, что у меня инсульт.

— В 15 лет?!

— Сказали, что его причина — врожденная патология. У меня, как я поняла, изначально были запутаны сосуды. Никто точно не мог сказать, когда именно порвался сосуд и почему.

— Помните момент, когда пришли в себя?

— Очень смутно. Первое, что ощутила, очнувшись в послеоперационной палате, — страшную жажду. Я тогда совершенно не понимала, что со мной происходит, где нахожусь. На голове была повязка. Целые сутки ко мне не пускали родителей. Я увидела их на следующее утро. Мама корректно объяснила, что со мной произошло. Повязку сняли недели через две. Я боялась подойти к зеркалу. А потом увидела, что у меня совершенно нет волос и на голове большой шрам.

— Испытали тогда шок?

— Страх. У меня лились слезы. Все время спрашивала, почему это случилось со мной?! Пятнадцать лет я жила, не зная забот. И уж, конечно, никогда не думала, что со мной может произойти что-то подобное. У меня были красивые длинные волосы… А теперь совершенно лысая, диагноз инсульт. Это просто не укладывалось у меня в голове. Потребовалось время, чтобы я смогла принять ситуацию. Но я не сломалась, не сдалась и сейчас полностью восстановилась.

«Мне очень хотелось попасть в команду Димы Монатика. И мечта сбылась»

— Что вам помогло в тот период?

— Поддержка родителей и близких. Без них я бы не справилась. Каждый день со мной в больнице находились мама с папой или старшая сестра. Приходили школьные подруги, отвлекали разговорами. И я потихоньку начала восстанавливаться. Кроме того, у меня была музыка. Она помогала мне на каком-то подсознательном уровне. Через несколько недель после операции мне включили запись с отбора «Черноморских игр». И я будто пережила все заново. Слышно было, как тяжело мне петь. Но я должна была послушать, чтобы двигаться дальше. Я хотела петь и верила, что у меня получится.

— Когда вы поняли, что не можете управлять левой рукой и ногой?

— Спустя два дня после операции. Ежедневно врачи приходили ко мне, кололи иголочками тело. На левой стороне ощущения были очень слабыми. Что касается слуха, то я слышала все, что мне говорят, но не свои речь и пение. У меня пропал внутренний слух. Он восстановился лишь через два месяца. Каждый день посещала уроки вокала и заново училась себя слышать. Проходила реабилитацию дома, у меня было много свободного времени, и я постоянно играла на фортепиано. В какой-то момент начала понимать, что слышу себя.

«Я решила прийти на сцену «Голоса», чтобы показать зрителям, что все возможно и никогда нельзя сдаваться», — говорит Зоряна

— При всей любви к музыке вы учитесь на втором курсе экономического колледжа.

— Знаете, мне шестнадцать лет, и я еще до конца не определилась, что хочу делать в будущем. Пытаюсь развиваться во всем, в приоритете музыка. Возможно, после окончания второго курса буду переходить на музыкальную специальность.

— Музыка в вашей жизни давно?

— Я пою с детства. Папа неплохо играет на гитаре, и мы любим с ним петь вместе. Но профессионально музыкой я не занималась. Петь начала около двух лет назад. Папа познакомился с педагогом по вокалу, который поверил в меня и сказал, что мне надо двигаться в этом направлении. А после слепых прослушиваний на «Голосе», эмоций, которые я пережила, понимаю: музыка — это мое.

— Помню, вы плакали, выступив на сцене «Голоса».

— Не могла сдержать слез. До конца не верила, что я стою на главной вокальной сцене и ко мне развернулись все четыре тренера!

Когда я шла на проект, старалась не настраиваться на то, что меня кто-то выберет. Лишь где-то в глубине души загадывала, что мне очень хотелось бы попасть в команду Димы Монатика. Когда Настя с Потапом стали приглашать в свою команду, на минуточку засомневалась, но решила не изменять своей мечте.

— С короткими кудряшками вы замечательно выглядите!

— Но я все же хочу отрастить длинные волосы, как раньше.

— Правда, что врачи запретили вам пробовать свои силы в телешоу?

— Да. Первое время мне вообще говорили, что я уже никогда не смогу петь. Мне нельзя переутомляться, волноваться, ведь это большая нагрузка на сосуды. Но мое желание петь было сельнее. К тому же я быстро восстанавливалась. В общем, я ни о чем не жалею. Сейчас мне еще запрещены физические нагрузки, но, думаю, спустя год после операции ограничений не будет.

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