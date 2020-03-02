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- 13:13 «Слишком хорош для тебя»: отец Фьюри отговаривает Уайлдера от реванша
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«Слишком хорош для тебя»: отец Фьюри отговаривает Уайлдера от реванша (фото)
Не успели остыть страсти по бою-реваншу за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе, в котором британец Тайсон Фьюри одержал досрочную победу над американцем Деонтеем Уайлдером в седьмом раунде, а уже вовсю обсуждается третий поединок между боксерами.
Как сообщил промоутер Боб Арум, третья встреча соперников в ринге предварительно запланирована на 18 июля и снова пройдет в США. Правда, если стороны договорятся, то бой может быть перенесен на осень.
Вот только отец Тайсона Джон Фьюри отговаривает Уайлдера от подобной затеи. «Я не могу винить Деонтея в том, что он хочет третьего боя, все дело в деньгах. Но я не представляю, что он собирается придумать с Тайсоном, потому что Тайсон становится только сильнее. Собери вокруг себя команду и скажи им, чтобы включили мозги. Забудь Тайсона. Он слишком хорош для тебя и уже доказал это. Ты не смог его победить, когда он сбросил вес. Он выдержал твои лучшие удары. Вот что я тебе скажу: дерись с Энтони Джошуа. Расправь крылья. Есть ведь и другие боксеры, которых можно уничтожить. Сосредоточься на них. Если свяжешься с моим сыном, окажешься в больнице. И надолго. Так что забудь», — приводит слова Фьюри-старшего сайт Boxing Scene.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Фьюри и Уайлдер заработают 100 млн долларов за третий бой.
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