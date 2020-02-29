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Происшествия

В Одессе в серьезном ДТП пострадала беременная женщина (фото)

21:47 29 февраля 2020 171
ДТП
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В воскресенье, 29 февраля, в Малиновском районе Одессы произошло ДТП, в котором травмы получили две женщины, одна из них беременная. В этот же день под Киевом произошло лобовое столкновение Audi и Mitsubishі.

Авария в Одессе случилась на перекрестке улиц Грушевского и Парковой, где не разминулись грузовик MAN и автомобиль ВАЗ- 211 540. В результате столкновения легковушку выбросило в кювет и она перевернулась.

Две женщины, пассажиры ВАЗ, госпитализированы. Одна из них беременная.

Причины ДТП выясняет следствие.

Напомним, в ночь на субботу, 29 февраля, в Киеве произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди.

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