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В Одессе в серьезном ДТП пострадала беременная женщина (фото)
В воскресенье, 29 февраля, в Малиновском районе Одессы произошло ДТП, в котором травмы получили две женщины, одна из них беременная. В этот же день под Киевом произошло лобовое столкновение Audi и Mitsubishі.
Авария в Одессе случилась на перекрестке улиц Грушевского и Парковой, где не разминулись грузовик MAN и автомобиль ВАЗ- 211 540. В результате столкновения легковушку выбросило в кювет и она перевернулась.
Две женщины, пассажиры ВАЗ, госпитализированы. Одна из них беременная.
Причины ДТП выясняет следствие.
Напомним, в ночь на субботу, 29 февраля, в Киеве произошло сразу два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди.
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