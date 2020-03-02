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В Россию теперь можно выехать только по загранпаспорту: людей разворачивают на границе
После изменения порядка пересечения границы Украины с РФ 15 человек получили отказ в выезде из-за отсутствия загранпаспорта. Об этом сообщает «Украинская правда».
«Почти 7 000 граждан Украины поехали в Россию за минувшие сутки и только примерно 15 прибыли на границу с внутренними паспортами. Им отказано в пересечении границы», — сказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.
По его словам, новый порядок поездок не вызывает большого недовольства, но значительно ускоряет оформление граждан на границе, так как загранпаспорта считываются ридерами. Дети до 16 лет пересекают границу с РФ по свидетельству о рождении.
Ранее сообщалось, что в Госпогранслужбе рассказали, зачем в Украине изменили порядок пересечения границы с Россией.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...