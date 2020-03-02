Деньги

Первым повезет тем, кому за 80: в Минсоцполитики рассказали, как в 2020 году будут расти пенсии

Индексация пенсий в Украине, очередной этап которой должен был пройти 1 марта 2020 года, состоится в сентябре, среднее увеличение выплат составит 216 гривен. Об этом министр социальной политики Юлия Соколовская сообщила в Facebook.

«Наше правительство запланировало это на сентябрь. В среднем от индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц», — написала министр.

По ее словам, новая стратегия повышения пенсий предусматривает поэтапное повышение уровня выплат.

Так, в 2020 году повышение ждет пенсионеров в возрасте от 80 лет (с учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 гривен в месяц).

В 2021 году повысят пенсии 78-летним, а в 2022 году — 75-летним.

Также в Раде находится законопроект № 2494, в соответствии с которым уже с марта одинокие пенсионеры старше 80 лет будут получать пособие на уход в размере 670 гривен в месяц. На такие выплаты смогут претендовать 100 тысяч пенсионеров.

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что решение об индексации пенсий находится в процессе подготовки и будет принято в течение года.

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