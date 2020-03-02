24.56 / 24.83 27.03 / 27.53
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Баюл vs Украина: суд в США окончательно отказал знаменитой олимпийской чемпионке

23:47 2 марта 2020 178
Оксана Баюл
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Сенсационно выигравшая 25 лет назад Олимпиаду в Лиллехаммере Оксана Баюл не смогла взыскать с Украины 50 миллионов долларов: Апелляционный суд Девятого округа Соединенных Штатов Америки поддержал позицию государства и отклонил ее апелляционную жалобу.

Об этом написал в своем Facebookминистр юстиции Денис Малюська.

«В прошлый четверг Апелляционный суд Девятого округа Соединенных Штатов Америки принял решение, которым поддержал позицию государства и отклонил апелляционную жалобу Оксаны Баюл. Суд признал, что Украина защищена от юрисдикции американских судов в соответствии с положениями Закона США „Об иммунитете иностранных государств“ (The Foreign Sovereign Immunities Act), а истец не предоставил достаточных аргументов для подтверждения обоснованности применения исключений из судебного иммунитета, предусмотренных этим Законом», — написал министр.

При этом Малюська напомнил, что легенда украинского фигурного катания Оксана Баюл еще в далеком 2016 году решила обратиться в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к государству Украина о взыскании 50 миллионов долларов (среди других ответчиков были указаны господин Джозеф Чарльз Лемир и две компании (из Делавэра и BVI).

«Обоснование иска — нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с Оксаной Баюл, и передачи права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам», — пояснил Малюська.

Но рассмотрев ее иск, суд в США в 2018 году отказал в удовлетворении ходатайства Оксаны Баюл во взыскании в ее пользу с Украины более 50 млн долл.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Баюл и до этого была замечена в судебных спорах — так, она судилась с агентствами, представлявшими ее интересы. Фигуристка настаивала, что они использовали ее молодость и плохое знание английского языка, чтобы обманным путем украсть у нее миллионы долларов, которые она заработала после победы на Олимпиаде-1994 В Лиллехаммере.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Оксана Баюл

Баюл vs Украина: суд в США окончательно отказал знаменитой олимпийской чемпионке

Меркель и министр

Без рук! Немецкий министр отказался пожать руку Меркель из-за коронавируса (видео)

Сергей Кислица

За год Россия отправила на Донбасс четыре тысячи тонн боеприпасов: в ООН раскрыли детали

гороскоп

Тельца ждет сюрприз на личном фронте, а Рака — много соблазнов: гороскоп на неделю

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер