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Баюл vs Украина: суд в США окончательно отказал знаменитой олимпийской чемпионке
Сенсационно выигравшая 25 лет назад Олимпиаду в Лиллехаммере Оксана Баюл не смогла взыскать с Украины 50 миллионов долларов: Апелляционный суд Девятого округа Соединенных Штатов Америки поддержал позицию государства и отклонил ее апелляционную жалобу.
Об этом написал в своем Facebookминистр юстиции Денис Малюська.
«В прошлый четверг Апелляционный суд Девятого округа Соединенных Штатов Америки принял решение, которым поддержал позицию государства и отклонил апелляционную жалобу Оксаны Баюл. Суд признал, что Украина защищена от юрисдикции американских судов в соответствии с положениями Закона США „Об иммунитете иностранных государств“ (The Foreign Sovereign Immunities Act), а истец не предоставил достаточных аргументов для подтверждения обоснованности применения исключений из судебного иммунитета, предусмотренных этим Законом», — написал министр.
При этом Малюська напомнил, что легенда украинского фигурного катания Оксана Баюл еще в далеком 2016 году решила обратиться в Окружной суд Центрального округа Калифорнии с иском к государству Украина о взыскании 50 миллионов долларов (среди других ответчиков были указаны господин Джозеф Чарльз Лемир и две компании (из Делавэра и BVI).
«Обоснование иска — нарушение принципа добросовестности и честной деловой практики в рамках трудового договора, заключенного с Оксаной Баюл, и передачи права на использование ее имени, популярности и биографической информации непричастным третьим лицам», — пояснил Малюська.
Но рассмотрев ее иск, суд в США в 2018 году отказал в удовлетворении ходатайства Оксаны Баюл во взыскании в ее пользу с Украины более 50 млн долл.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Баюл и до этого была замечена в судебных спорах — так, она судилась с агентствами, представлявшими ее интересы. Фигуристка настаивала, что они использовали ее молодость и плохое знание английского языка, чтобы обманным путем украсть у нее миллионы долларов, которые она заработала после победы на Олимпиаде-1994 В Лиллехаммере.
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