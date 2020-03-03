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Украина

Некоторые заплатят больше: украинцев будут штрафовать за каждый день просрочки по абонплате за газ

5:39 3 марта 2020 422
Плата за газ
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В Украине с 1 июля 2020-го резко вырастет абонплата на газ. Так, если сейчас платеж за каждый кубометр составляет не более 1,99 грн (плюс отдельно оплачивается само голубое топливо), то в середины лета — уже 2,73 грн.

Об этом говорится в решении Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пишет «Обозреватель».

Независимо от того, потребляется ли голубое топливо, платить за его доставку придется.

Сам размер абонентской платы считается исходя из потребления за прошлый год (с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019-го). Весь газ в кубометрах, которые потратили, умножают на тариф и делят на 12 месяцев. То, что получилось — абонплата.

В случае, если абонплата будет вноситься после 20-го числа месяца, за который вносится платеж, за каждый день просрочки полагается пеня.

Важно учитывать, что насчитывать опоздание будут не до того дня, как отправили выплаты, а до того момента, пока они не будут зачислены на счет поставщика коммунальной услуги.

Учитывая, что месячный размер абонплаты, в зависимости от от объемов потребления и региона, может достигать 300 и более грн, месячная просрочка увеличит эту сумму до 600 грн.

К тому же право не вносить абонентскую плату можно будет получить только после расторжения договора с оператором ГРМ.

Ранее «ФАКТЫ» писали о новых договорах на поставку тепла и воды, и о том, как жильцам многоэтажек выбрать выгодные условия.

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