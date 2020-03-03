«Моя вселенная»: Данила Козловский показал новорожденную дочь (фото)

Шоу-бизнес

34-летний российский актер Данила Козловский впервые стал отцом. Его возлюбленная Ольга Зуева родила дочку. Счастливые родители поделились первыми фото с новорожденной и раскрыли свои ощущения.

«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — написала Ольга на своей странице в Instagram.

Данила также опубликовал фото с дочкой, которая родилась в США, в социальной сети. «Моя вселенная. Daddy’s time #ябатя», — подписал он фото.

Имя первенца пара пока не раскрывает. Не спешат звездные родители официально оформлять свои отношения.

Напомним, о романе Данилы и Ольги впервые стало заговорили в начале 2015 года, после того, как пара вместе появилась на премьере фильма с участием Данилы «Духless 2». Влюбленные не комментируют свои отношения, и очень редко публикую совместные фото. Последний раз они публиковали совместные фото в мае прошлого года, когда отмечали в Санкт-Петербурге 34-летие Данилы.

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