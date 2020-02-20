Не могу оторваться от доченьки, разглядываю ее постоянно, нюхаю, обнимаю, — Наталка Карпа

Шоу-бизнес

Певица Наталка Карпа долго ждала своего счастья. Более двух лет они с мужем Евгением Тереховым (известен как «Титановый Джексон»), мечтали о ребенке — ходили по врачам, сидели на диетах, вели здоровый образ жизни. Своего первенца Наталья буквально вымолила. Долгожданная дочь появилась на свет под Новый год. Недавно счастливые родители крестили малышку и впервые показали ее публике. Церемония крещения прошла в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве. В этом же храме Наталка просила Господа послать ей ребенка. Сейчас певица находится в небольшом творческом отпуске, чтобы иметь возможность полностью посвящать себя дочери. Говорит, несмотря на все трудности позднего материнства счастлива, что это произошло именно сейчас. «Всему в жизни свое время. Самое главное, что я встретила именного того человека, с которым Бог послал нам долгожданное счастье», — призналась Наталка. С певицей «ФАКТЫ» поговорили, пока малышка спала во время прогулки на свежем воздухе.

«Даже не думали о другой кандидатуре на роль крестного — только Тарас Тополя»

— Наталья, поздравляю вас с рождением дочери. Наконец-то то вы показали свою красавицу, почему так долго скрывали?

— Я не суеверная, но все же не хотела показывать всем дочь до крестин. А после таинства крещения ребеночек уже находится под опекой Бога, получает дополнительную защиту. Есть ведь разные люди, даже те, кто этого не желает, может, порой, негативно повлиять на новорожденного. Очень хочется уберечь нашу Златочку от всего плохого, ведь мы о ней так долго мечтали.

«Злата у нас в семье теперь главная», – говорит счастливая мама

— Как подбирали крестных для дочери?

— Женя отвечал за мужскую часть. А я выбирала мамочек, которые будут не просто раз в год на день рождения появляться. Это мои подруги, с которыми мы вместе уже много лет. Они переживали за меня, постоянно были на связи во время беременности, поддерживали и как опытные мамы давали советы. Одна из подруг и раньше мне говорила: «Наталка, гастроли — это прекрасно, но задумайся о продолжении рода, это большое счастье». Она всегда была моим мотиватором, искренне переживала за меня. И сейчас много полезных вещей передает для доченьки, все время на связи. Вторая крестная мама так же искренне любит нашу семью.

— Крестным стал Тарас Тополя, который сыграл особую роль в создании вашей семьи.

- Мы с Тарасом пересекались по работе, выступали вместе. Как-то поехали в предвыборный тур, во время которого я и познакомилась с Женей. Он баллотировался тогда в мэры города Павлограда, а мы с группой «Антитела» выступали на концерте в его поддержку. Женя подарил мне цветы из вежливости как артистке. После этого все разъехались по своим делам. А позже мы с Тарасом по приглашению Жени выступали в госпиталях перед нашими воинами. Начали общаться. Все так быстро закрутилось, что уже через месяц Женя предложил мне жить вместе. Я не решалась на такой шаг, и тогда он взял инициативу в свои руки.

Сделал это так романтично, что я не могла устоять. В День влюбленных убедил меня поехать на концерт группы «Антитела» во Львов. Якобы там мне должны вручать грамоту за волонтерскую деятельность. Я не хотела ехать, думала провести этот день с Женей, который остался по работе в Киеве. Но пришлось. А Женя тем временем тайно прилетел во Львов. И когда я вышла сцену, то в папке вместо грамоты был чистый лист со словами: «Ты выйдешь за меня замуж?» В этот же момент вдруг появился Женя с огромным букетом роз.

Когда мы узнали, что ждем ребенка, даже не думали о другой кандидатуре на роль крестного — только Тарас. Он, отец двоих сыновей, такой заботливый, так умеет успокоить ребенка. Во время церемонии Злата у него на руках даже не заплакала.

Наталка Карпа: «Мы с мужем даже не думали о другой кандидатуре на роль крестного — только Тарас Тополя»

На самом деле, мы не хотели делать из крестин какое-то шоу, но понимали, что все равно журналисты будут интересоваться. Поэтому решили немного приоткрыть занавес и сами показали фото, пригласили несколько представителей СМИ. Решили на своем примере продемонстрировать христианские семейные ценности: мама, папа и ребенок. Ныне, когда стираются гендерные границы, считаю важным делать акцент на традиционной семье.

Малышку крестил священник Степан Сус, котрый раньше служил военным капелланом и помогал нашим бойцам

— Священника также выбрали не случайно?

— Видимо, так Бог распорядился, чтобы нашу доченьку крестил Степан Сус, очень близкий для Жени человек. Он служил военным капелланом, помогал нашим ребятам переживать сложные моменты на фронте, проходить реабилитацию после тяжелых ранений, возвращаться к мирной жизни. Это был пастор, которому Женя изливал душу. Сейчас Степан Сус служит в Киеве, стал епископом. Наша Злата оказалась первым ребенком, которого он крестил в Киеве. Таинство проходило в прекрасном светлом храме — патриаршем соборе Рождества Христова. В этом храме я молилась и просила для себя хорошего мужа, а потом вымолила доченьку.

«Совсем не жалею, что родила так поздно»

— Кто выбирал имя для дочери?

— У меня был целый список имен. Сначала Женя хотел дать дочери красивое армянское имя. Но я сказала: «Как же так, мы украинцы, а дочь будет с армянским именем?» Потом почитали, что означает имя Злата. Оказалось, оно прекрасно подходит рожденным под знаком Козерога. Пока вынашивала дочь, пыталась найти украинскую интерпретацию имени, называла ее «Золотце наше», а Женя — «Голди», на американский лад. И малышка реагировала на наши слова.

— На кого похожа дочь?

— Одни видят частичку Жени, другие — мои черты. Мне кажется, что глазки и носик мои, а губки и подбородок — мужа. Наша подруга, певица Светлана Тарабарова, сказала мне: «Малышка похожа сама на себя».

— Дочь уже проявляет характер?

— Она очень активная. Мы переживаем период газиков-коликов, поэтому Злата иногда капризничает, сердится. Мне даже иногда кажется, что она, когда плачет, зовет меня «ма». Но в целом очень улыбчивая девочка, уже пытается проявлять эмоции. Пытаюсь зафиксировать такие моменты. Она чудесная! Я кайфую от ощущения материнства. И совсем не жалею, что родила так поздно. Хотя мама мне говорит: «Могла бы испытать такое счастье и раньше, было бы больше сил».

Наталка Карпа: «Я кайфую от ощущения материнства. И совсем не жалею, что родила так поздно»

— В чем проявляются сложности?

- Тяжело физически, чувствую усталость, вечером просто падаю с ног. Конечно, в 25 лет ощущаешь себя не так, как в 38. Но, возможно, тогда я бы не оценила всю полноту этого счастья. Просто не могу оторваться от Златы, разглядываю ее постоянно, нюхаю, обнимаю, ни на минуту не хочу оставлять. Это такая нежность и любовь, которую раньше никогда не испытывала. Это придает силы, даже когда приходится вставать по семь раз за ночь. Всепоглощающая любовь дает мне энергию.

Я ждала человека, с которым свяжу свою судьбу и буду воспитывать ребенка. И вот он появился в моей жизни. Так случилось, что не в юном возрасте. У меня было немало поклонников, серьезные отношения, но почему-то не складывалась семья. Я больше внимания уделяла карьере, творчеству. А когда встретила Женю, все кардинально изменилось. За месяц он так все обставил, что я полюбила и сказала «да». А в предыдущих отношениях восемь лет не могла решиться. Женя — настоящий мужчина, решительный, ответственный, уверенный, он умеет убедить и влюбить в себя. О лучшем муже нельзя и мечтать.

Мы вдвоем хотели детей. После двух лет семейной жизни обратились к медикам, изменили питание, начали работать с диетологом, принимали витамины. Я собирала Жене контейнеры с правильной едой. Ведь он любит перехватить что-то на ходу. И мы действительно почувствовали себя лучше, избавились от лишних килограммов. Так сильно хотели ребенка, что Господь нас услышал.

С мужем Евгением Тереховым Наталка Карпа познакомилась после одного из своих выступлений

— Думаете, это высшие силы вам помогли?

- Злата — долгожданный ребенок. Когда я сделала тест на беременность, и он подтвердился, до конца не могла поверить, что это случилось. Пошла к своему доктору, сдала анализы и отправилась в храм. Молюсь перед иконой Божьей матери, и тут звонит доктор. Сердце ушло в пятки от волнения. Вышла на улицу, сердце вылетает из груди, а тут врач говорит: «Поздравляю, ты беременна. Все показатели в норме. Готовься, будешь мамой». Я немедленно позвонила Жене, но как только услышала его голос, разрыдалась так, что не могла сказать и слова. Он испугался, начал успокаивать, мол, мы все переживем. Я еле смогла вымолвить: «У нас будет ребенок».

«Муж спешит с работы домой, чтобы понянчиться с малышкой: укачивает ее, меняет подгузники, поет песни»

— Какие эмоции испытали, впервые увидев дочку?

— У меня были непростые роды. Когда запустился естественный процесс, отошли воды, медики думали, я справлюсь сама. Но через какое-то время врачи приняли решение делать кесарево сечение. Как только малышка появилась на свет, ее приложили ко мне буквально на несколько секунд, я успела только посмотреть на нее и поцеловать. Потом Злату осмотрели, провели необходимые процедуры и положили к папе. А через час она уже ела мамино молочко. Я смотрела на нее и боялась пошевелиться. Меня накрыла невиданная ранее эйфория, чувства, которые невозможно передать. Я не могла уснуть от переполнявшего меня счастья. Даже просила доктора дать успокоительное.

— Вы очень оригинально объявили пол будущего ребенка.

— На ранних сроках беременности на плановых УЗИ невозможно было рассмотреть, кто у нас родится — мальчик или девочка. Пол ребенка рассмотрели примерно на 26-й неделе, но мы решили не узнавать его. Мне понравилась идея беби вечеринок, когда собираются самые близкие друзья, и объявляется пол будущего ребенка. Подруга из Днепра, ставшая крестной нашей Златы, организовала вечеринку, на которой мы с Женей пробили шар, а из него посыпались розовые сердечки.

— Как муж отреагировал?

— Конечно, он мечтал о сыне и был уверен, что у нас родится мальчик. Мне показалось, сначала даже расстроился, ведь у него есть дочь от первого брака. Но все его подбадривали, и сейчас он счастлив, что стал папой еще одной девочки. Спешит с работы домой, чтобы понянчиться с малышкой: укачивает, меняет подгузники, включает ей музыку, поет песни. Я даже не ожидала, что он будет таким трепетным папочкой. Для меня это огромная помощь, ведь к десяти вечера все просто плывет перед глазами.

Наталка Карпа: «Даже не ожидала, что Женя будет таким трепетным папочкой»

— Сами справляетесь с малышкой и по дому?

— Не так давно у нас появилась фея домашнего уюта, которая во всем помогает. Такая потребность возникла на последних месяцах беременности. Это был тяжелый период, у меня возникла отечность, порой я не ощущала рук и ног, ничего не могла делать. Кроме того, помогает моя мама. Бабушка Лида приезжает к нам со Львова.

— Долго планируете оставаться в декретном отпуске?

— Первое выступление запланировано уже на конец февраля, буду принимать участие в сборном концерте. Потихоньку включаюсь в работу — съемки, интервью, фотосессии. К плотному гастрольному графику, концертам за рубежом я пока не готова, но по Украине уже буду планировать на весну. Кроме того, меня уже приглашают вести вебинары для мам. Все будет зависеть от Златы. Она у нас в семье теперь главная.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как прошли крестины восьмимесячной дочки психолога Натальи Холоденко. Крестными родителями маленькой Вивьен стали балерина Екатерина Кухар и актер Юрий Ткач.

Фото предоставлено Наталкой КАРПОЙ



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