- 13:29 Дают ложное ощущение безопасности: украинцев призвали не скупать хирургические маски из-за коронавируса
- 13:27 В марте возможен дефицит дизтоплива на украинских заправках: к чему готовиться водителям
- 13:18 «Горы зовут домой»: Хабиб ностальгирует за родным селом
- 13:06 В Украине запустили канал для оккупированных территорий «Дом»: в сети бурное обсуждение
- 13:04 В Украине запустят систему электронных больничных: когда это произойдет
- 12:59 Конфликты и подарки судьбы: гороскоп на 4 марта для всех знаков зодиака
- 12:40 Всплыли фото, на которых Мелания Трамп страстно целует пожарного
- 12:36 Взяток на 2,5 миллиона: раскрыты подробности дела экс-главы службы автодорог Николаевщины
- 12:35 «Я никто»: плачущий Майк Тайсон рассказал о сложностях жизни после бокса
- 12:32 В Закарпатье незадачливый вор застрял в дымоходе
- 12:31 Макс Барских стал первым украинцем, украсившим обложку PLAYBOY
- 12:29 Коронавирус в Черновцах: что известно о зараженном
«Горы зовут домой»: Хабиб ностальгирует по родному селу (фото)
Российский боец UFC, чемпион мира в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (28 побед, 8 из них — нокаутом) показал фотографию с красивым пейзажем из села Сильди в Дагестане, где родился и вырос, признавшись, что скучает за родными местами.
«Горы они такие — всегда зовут домой», — написал спортсмен на своей странице в Instagram.
Добавим, что Хабиб готовится к поединку с американцем Тони Фергюсоном, который пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. Эта встреча, начиная с 2015 года, срывалась четыре раза, но сейчас, похоже, бойцам ничего не помешает наконец-то встретиться в октагоне.
Кроме того, россиянин не исключил возможности проведения боя с легендарным американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим. Правда, на условиях Нурмагомедова. «Может, что-то вроде 11 раундов по правилам бокса и один — MMA. Хотя, ему почти столько же лет, сколько моему отцу, поэтому даже не знаю, как бы я стал бить его по лицу», — цитирует бойца таблоид TMZ.
В чем-чем, а в финансовом плане Хабиб точно может выиграть от этого поединка. Менеджер россиянина Али Абдель-Азиз рассказал в интервью TMZ, что шейхи из Саудовской Аравии готовы заплатить 200 миллионов долларов за поединки Нурмагомедова против Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера. Впрочем, ответа от россиянина на заманчивое предложение пока не последовало.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб назвал реванш с Макгрегором «неинтересным».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..