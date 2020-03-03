«Горы зовут домой»: Хабиб ностальгирует по родному селу (фото)

Спорт

Российский боец UFC, чемпион мира в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов (28 побед, 8 из них — нокаутом) показал фотографию с красивым пейзажем из села Сильди в Дагестане, где родился и вырос, признавшись, что скучает за родными местами.

«Горы они такие — всегда зовут домой», — написал спортсмен на своей странице в Instagram.

Добавим, что Хабиб готовится к поединку с американцем Тони Фергюсоном, который пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. Эта встреча, начиная с 2015 года, срывалась четыре раза, но сейчас, похоже, бойцам ничего не помешает наконец-то встретиться в октагоне.

Кроме того, россиянин не исключил возможности проведения боя с легендарным американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим. Правда, на условиях Нурмагомедова. «Может, что-то вроде 11 раундов по правилам бокса и один — MMA. Хотя, ему почти столько же лет, сколько моему отцу, поэтому даже не знаю, как бы я стал бить его по лицу», — цитирует бойца таблоид TMZ.

В чем-чем, а в финансовом плане Хабиб точно может выиграть от этого поединка. Менеджер россиянина Али Абдель-Азиз рассказал в интервью TMZ, что шейхи из Саудовской Аравии готовы заплатить 200 миллионов долларов за поединки Нурмагомедова против Конора Макгрегора и Флойда Мейвезера. Впрочем, ответа от россиянина на заманчивое предложение пока не последовало.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабиб назвал реванш с Макгрегором «неинтересным».

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