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В Карпатах трагически погиб сноубордист из Киева
В понедельник, 2 марта, в Закарпатской области обнаружили тело мужчины. Туристов предупреждали, что в этот день в Карпатах будут сильные снегопады.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области, труп туриста нашли в районе долины Драгобрат Раховского района. Установлено, что 35-летний житель Киева во время снегопада катался на сноуборде и столкнулся с металлической опорой канатной дороги. Его нашли лыжники, которые проезжали мимо, — они и обратились к спасателям. Сотрудники ГСЧС эвакуировали тело погибшего со склона и передали полицейским.
Ранее сообщалось, что жительница Киева, несмотря на перелом руки, смогла покорить самую высокую гору Африки — Килиманджаро. Подробности подъема на вершину она рассказала в интервью «ФАКТАМ».
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