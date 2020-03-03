В Карпатах трагически погиб сноубордист из Киева

Происшествия

В понедельник, 2 марта, в Закарпатской области обнаружили тело мужчины. Туристов предупреждали, что в этот день в Карпатах будут сильные снегопады.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области, труп туриста нашли в районе долины Драгобрат Раховского района. Установлено, что 35-летний житель Киева во время снегопада катался на сноуборде и столкнулся с металлической опорой канатной дороги. Его нашли лыжники, которые проезжали мимо, — они и обратились к спасателям. Сотрудники ГСЧС эвакуировали тело погибшего со склона и передали полицейским.

Ранее сообщалось, что жительница Киева, несмотря на перелом руки, смогла покорить самую высокую гору Африки — Килиманджаро. Подробности подъема на вершину она рассказала в интервью «ФАКТАМ».

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