Украина

Убить генпрокурора: дело о покушении на Шокина закрыто

Офис генерального прокурора закрыл уголовное дело о покушении на экс-генпрокурора Виктора Шокина. Недавно Шокин также заявил, что его пытались отравить ртутью.

«Офис Генпрокурора на днях закрыл уголовное дело о покушении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина при помощи тепловизора», — написал журналист, бывший нардеп Сергей Лещенко в Telegram-канале.

В пресс-службе СБУ проинформировали «Украинскую правду», что дело закрыто 28 февраля.

По данным Сергея Лещенко, по делу допросили 700 свидетелей, провели многочисленные судебные экспертизы и следственные эксперименты.

При этом еще в конце 2015 года следствие установило, что невозможно с помощью тепловизора увидеть людей в кабинете генпрокурора.

Лещенко также утверждает, что в мае 2019 года адвокаты Шокина приобщили к делу распечатки о давлении Джо Байдена на Петра Порошенко — это произошло после активизации Руди Джулиани — адвоката Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, Шокин заявил, что на него давил Байден.

Фото: thepolitics.info

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