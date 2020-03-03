- 16:25 В России предложили ввести расстрел за фейки о коронавирусе
- 16:14 В изумрудно-зеленом: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые приехали в Ирландию
- 16:10 Арестованный в Греции по запросу России экс-комбат "Айдара" вышел на свободу
- 15:57 В Украине из-за коронавируса изменили правила работы скорой помощи
- 15:48 Убить генпрокурора: дело о покушении на Шокина закрыто
- 15:34 В школах и детсадах Киева детям по утрам будут измерять температуру
- 15:25 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Колос»: расписание трансляций матчей 21-го тура УПЛ
- 15:15 Коронавирус в Украине: анализы заболевшего украинца отправят в Лондон
- 15:09 Держала в тесном помещении и не кормила: в Сумах у женщины изъяли 5 измученных собак
- 14:52 Беременная дочь Ольги Сумской оголила живот
- 14:50 Задержание Мельничука в Греции: появились свежие данные
- 14:44 Странное исчезновение рыбаков: одного из мужчин нашли мертвым
Убить генпрокурора: дело о покушении на Шокина закрыто
Офис генерального прокурора закрыл уголовное дело о покушении на экс-генпрокурора Виктора Шокина. Недавно Шокин также заявил, что его пытались отравить ртутью.
«Офис Генпрокурора на днях закрыл уголовное дело о покушении на бывшего генпрокурора Виктора Шокина при помощи тепловизора», — написал журналист, бывший нардеп Сергей Лещенко в Telegram-канале.
В пресс-службе СБУ проинформировали «Украинскую правду», что дело закрыто 28 февраля.
По данным Сергея Лещенко, по делу допросили 700 свидетелей, провели многочисленные судебные экспертизы и следственные эксперименты.
При этом еще в конце 2015 года следствие установило, что невозможно с помощью тепловизора увидеть людей в кабинете генпрокурора.
Лещенко также утверждает, что в мае 2019 года адвокаты Шокина приобщили к делу распечатки о давлении Джо Байдена на Петра Порошенко — это произошло после активизации Руди Джулиани — адвоката Дональда Трампа.
Как сообщалось ранее, Шокин заявил, что на него давил Байден.
Фото: thepolitics.info
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...