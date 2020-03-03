Мир

В России предложили ввести расстрел за фейки о коронавирусе

Одиозный российский политик Владимир Жириновский считает, что остановить распространение панических слухов о китайском коронавирусе поможет показательный расстрел россиян.

Как сообщает УНИАН, глава ЛДПР Жириновский считает, что необходимо временно приостановить мораторий на смертную казнь.

«Надо показательно расстрелять одного в Калининграде, одного в Москве, одного на Сахалине», — заявил он в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». Именно так, по мнению политика, можно остановить распространение слухов о коронавирусе. В качестве альтернативы он предлагает штраф за ложную информацию, его размер — полтора миллиона.

«Я предложил радикальную форму, потому что это действует на миллионы людей», — сказал Жириновский.

Ранее сообщалось, что Жириновский закатил истерику из-за украинской кинокомедии.

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