- 16:35 Судимый священник торговал оружием, которое привозил из зоны АТО: впечатляющий арсенал
- 16:25 В России предложили ввести расстрел за фейки о коронавирусе
- 16:14 В изумрудно-зеленом: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые приехали в Ирландию
- 16:10 Арестованный в Греции по запросу России экс-комбат "Айдара" вышел на свободу
- 15:57 В Украине из-за коронавируса изменили правила работы скорой помощи
- 15:48 Убить генпрокурора: дело о покушении на Шокина закрыто
- 15:34 В школах и детсадах Киева детям по утрам будут измерять температуру
- 15:25 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Колос»: расписание трансляций матчей 21-го тура УПЛ
- 15:15 Коронавирус в Украине: анализы заболевшего украинца отправят в Лондон
- 15:09 Держала в тесном помещении и не кормила: в Сумах у женщины изъяли 5 измученных собак
- 14:52 Беременная дочь Ольги Сумской оголила живот
- 14:50 Задержание Мельничука в Греции: появились свежие данные
В России предложили ввести расстрел за фейки о коронавирусе
Одиозный российский политик Владимир Жириновский считает, что остановить распространение панических слухов о китайском коронавирусе поможет показательный расстрел россиян.
Как сообщает УНИАН, глава ЛДПР Жириновский считает, что необходимо временно приостановить мораторий на смертную казнь.
«Надо показательно расстрелять одного в Калининграде, одного в Москве, одного на Сахалине», — заявил он в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». Именно так, по мнению политика, можно остановить распространение слухов о коронавирусе. В качестве альтернативы он предлагает штраф за ложную информацию, его размер — полтора миллиона.
«Я предложил радикальную форму, потому что это действует на миллионы людей», — сказал Жириновский.
Ранее сообщалось, что Жириновский закатил истерику из-за украинской кинокомедии.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...