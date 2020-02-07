24.38 / 24.63 26.66 / 27.09
Киев: -4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Жириновский устроил истерику на росТВ из-за украинской комедии про АТО (видео)

22:30 7 февраля 2020 190
Жириновский устроил истерику на росТВ из-за украинской комедии про АТО (видео)
Инф. «ФАКТОВ»

Одиозный лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский был в бешенстве после просмотра одного лишь трейлера новой патриотической украинской комедии «Наши котики».

Свое возмущение он продемонстрировал в прямом эфире программы на пропагандистском канале «Россия-1».

«Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова!» — брызгал он слюной.

Видео разместила в сети украинский журналист Янина Соколова, которая назвала его «лучшей рекламой украинского кино за всю историю».

Она также поблагодарила продюсеров и режиссера за то, что смогли довести неадекватного российского политика до такого состояния.

Напомним, 2020 год Жириновский начал с публичной раздачи денег на Красной площади. Возможно, это стало следствием недавнего прохождения им «обряда очищения от нечисти» у некого шамана.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Татьяна Кравченко

"Была такой хорошенькой": Валюха из "Сватов" удивила поклонников снимком времен знакомства с Абдуловым

Сивохо

“Опомнитесь, слуги”: Сивохо взорвал сети заявлением о пенсиях жителям ОРДЛО

Оливия Нанн

Девушка поделилась ужаснувшим друзей селфи — она не заметила, что была не одна (фото)

Иван Будько

Будько уже не тот: создатели "Сватов-7" срочно переписывают сценарий сериала

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер