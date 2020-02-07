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Жириновский устроил истерику на росТВ из-за украинской комедии про АТО (видео)
Одиозный лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский был в бешенстве после просмотра одного лишь трейлера новой патриотической украинской комедии «Наши котики».
Свое возмущение он продемонстрировал в прямом эфире программы на пропагандистском канале «Россия-1».
«Всех напалмом спалить! Чтобы ни Киева не было, ни Львова!» — брызгал он слюной.
Видео разместила в сети украинский журналист Янина Соколова, которая назвала его «лучшей рекламой украинского кино за всю историю».
Она также поблагодарила продюсеров и режиссера за то, что смогли довести неадекватного российского политика до такого состояния.
Напомним, 2020 год Жириновский начал с публичной раздачи денег на Красной площади. Возможно, это стало следствием недавнего прохождения им «обряда очищения от нечисти» у некого шамана.
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