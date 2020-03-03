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В СБУ заявили, что Арахамия говорит неправду
Заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о том, что причиной пожаров на военных складах в Балаклее в 2017 году не могла быть атака беспилотника, опровергли в СБУ.
По словам спикера СБУ Елены Гитлянской, на данный момент основная версия официального следствия — сброс боеприпасов с дрона, которые стали причиной пожара на военных складах в Балаклее в 2017 году.
Гитлянская также сообщила, что это подтвердила комплексная экспертиза, передает «Лига.НЕТ».
При этом следствие, по ее словам, рассматривает также и другие версии событий в Балаклее.
Напомним, ночью 23 марта 2017 года на складах воинской части А1352 в Балаклее начался пожар, сопровождавшийся взрывами и разлетом боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 20 тысяч местных жителей. В результате инцидента погибло два человека, четверо пострадали. Несколько суток спустя в медучреждении скончался еще один военный, тяжело раненный при взрыве. Пожар и взрывы уничтожили треть арсенала, хранившегося на складах.
Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия возглавляет временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования взрывов на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы в Ичне, Калиновке, Балаклее, Сватово, Кривом Роге.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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