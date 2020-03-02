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Расследование взрывов на артскладе в Балаклее: Арахамия предполагает "большой скандал"
Основная версия о причинах пожара и взрывов на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, когда трое военнослужащих скончались от полученных травм, а еще трое были госпитализированы, была политически ангажированной, а версия атаки на слады ударного беспилотного летательного аппарата не имеет под собой оснований.
Таким мнением с «Интерфакс-Украина» поделился глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Мы провели заседание (временной следственной комиссии Рады) по первому эпизоду в Балаклее. Могу предварительно высказать личное мнение: основная версия следствия, которую рассматривали, была политически ангажированной и вообще была фейковой. Выводы, конечно, должны сделать правоохранительные органы, но выглядит так, что версия, связанная с беспилотником, не имеет под собой оснований», — сказал парламентарий.
Народный депутат допустил, что версия с ударным беспилотником была навязана.
«Выглядело так, что там было просто давление на участников, чтобы навязать некую версию. Это может быть большой скандал», — предположил Арахамия.
Также он рассказал, что за несколько дней до пожара ревизионная комиссия сделала вывод об огромной недостаче на этих складах. «И это было серийно по всем складам», — добавил глава парламентской фракции.
Крмое того, Арахамия сообщил, что в настоящее время ход досудебного расследования в уголовном производстве по этому делу находится на контроле в главном следственном управлении СБУ.
Напомним, что Арахамия возглавляет временную следственную комиссию Верховной Рады по вопросам расследования пожара (взрывов) на складах боеприпасов в период с 2014 по 2018 годы в Ичне (Черниговская обл.), Калиновке (Винницкая обл.), Балаклее (Харьковская обл.), Сватово (Луганская обл.), Кривой Рог (Днепропетровская обл.).
Ранее «ФАКТЫ» писали, что 15 ноября прошлого года на территории арсенала возле Балаклеи были слышны взрывы — около двух десятков. Сначала в Минобороны говорили об одном пострадавшем военном, затем стало известно, что двое военнослужащих погибли, а четверо доставлены в больницу. Несколько суток спустя в медучреждении скончался еще один военный, тяжело раненый при взрыве.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!