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Сыгравший за сборную России украинский гроссмейстер "загремел" в базу "Миротворца"
Одесского гроссмейстера Станислава Богдановича, чемпиона Украины по быстрым шахматам 2013 года, который сыграл в интернет матче Украина — Россия за российскую команду, внесли с «Чистилище» «Миротворца».
По информации сайта, он внесен за то, что является «участником пропагандистских антиукраинских акций России (страна-агрессор)», за «манипулирование общественно значимой информацией, отрицание российской агрессии».
«Миротворец» обратился к правоохранительным органам рассматривать данную публикацию на сайте как заявление «о совершении Богдановичем осознанных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений».
Напомним, шахматист написал на своей странице в Facebook, что ему заплатили за игру. А также то, что он сейчас находится в России, поэтому было бы некрасиво выступать против тех, кто так радушно его принимает. Войну России против Украины Богданович назвал «междоусобицей» и считает, что «если бы каждый из нас всего по одному разу сыграл за Россию, какой бы то ни было конфликт уже был бы исчерпан». Позже пост был удален со страницы Богдановича.
Как сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году в сети обсуждали переход бывшего футболиста «Шахтера» Ярослава Рокицкого в российский «Зенит».
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