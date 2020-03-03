Коронавирус в Черновцах: местные жители взяли в осаду квартиру жены заболевшего (видео)

Общество и люди

В Черновцах местные жители устроили акцию протеста под домом, где в самоизоляции находится жена мужчины, у которого обнаружили коронавирус.

Несколько десятков человек собрались под подъездом многоэтажки, где расположена квартира, в которой находится женщина. Люди требуют поместить ее в больницу. Большинство участников акции жители этого же дома.

Люди боятся, что женщина даже если и не болеет, все равно может быть переносчиком инфекции.

Мэр города Алексей Каспрук пытался объяснить протестующим, что ситуация контролируется. Люди же в свою очередь утверждают, что женщина выходила на улицу и к ней приходили родители.

Видео протестов в Черновцах в Facebook опубликовало Информационное агенство «АСС».

Позже стало известно, что из-за протестов жителей Черновцов, женщину забрали на обсервацию в больницу. Об этом сообщает «Громадське».

При этом заместитель директора департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Мария Полищук заявила, что никаких медицинских оснований для содержания ее в обсервации нет.

«Мы женщину забрали. Она раздражена и уставшая. Согласилась поехать с нами. Забрали сотрудники скорой помощи. Подчеркиваю, для этого нет никаких медицинских оснований. Она не представляет угрозы. Так же для дезинфекции не было оснований. В подъезде дома провели дезинфекцию, потому что люди кричали», — заявила она.

Напомним, 3 марта в Черновцах был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения COVID-19. 38-летнего мужчину поместили в изолированное помещение в инфекционном отделении Черновицкой областной больницы. Он находится под постоянным наблюдением медиков. Сейчас врачи сообщают, что воспаления легких у пациента нет. Жена инфицированного самоизолировалась дома. За ней также следят медики.

Как сообщали «ФАКТЫ», Украина пополнила список из более чем 70 стран, где зафиксированы случаи заболевания.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter