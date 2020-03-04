24.72 / 24.99 27.36 / 27.83
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Седокова рассказала об изнасиловании в 12 лет

1:35 4 марта 2020 12
Анна Седокова
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Собирающаяся похудеть к весне украинская певица Анна Седокова призналась подписчикам своего Instagram, что подверглась насилию в 12-летнем возрасте.

«Я хочу этим постом встать на защиту всех девочек, которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый. Я знаю, как это. <…> Превышение власти, не уважительное отношение, все это мы терпим, потому что боимся камней полетевших в нас. «, — написала исполнительница в своем Instagram.

По словам знаменитости, она увидела исповедь певицы Назимы Жанибековой, которая попала в подобную ситуацию, после чего решила поделиться своими воспоминаниями 25-летней давности.

По признанию певицы, она молчала о своей проблеме четверть века, но теперь готова защищать всех, кто понимает, каково это — когда тебя домогаются.

При этом никаких подробностей печальной истории певица не сообщила.

В то же время Аня отметила, что ей даже тяжело представить, что в подобной ситуации чувствует девочка, оставшаяся один на один со своей проблемой. По мнению певицы, представительницы прекрасного пола должны научиться уважать «себя, свою душу и свои мечты» и давать отпор тем, кто «позволяет себе лишнее».

При этом Седокова призвала представительниц прекрасного пола поддерживать друг друга, давая понять, что с женщинами так не поступают. Кроме того, исполнительница заявила, что не стоит участвовать в программе «Холостяк», где среди 20 кандидаток мужчина должен сам выбрать себе пару.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что при всей строгости нравов Анна Седокова удивила фанатов тем, что разрешает своему сыну целоваться с голубоглазой собакой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Анна Седокова

Седокова рассказала об изнасиловании в 12 лет

Неля Штепа

Штепа проиграла суд Геращенко

ДТП под Яготином

Пьяный депутат стал виновником трагедии под Киевом

Станислав Богданович

Сыгравший за сборную России украинский гроссмейстер "загремел" в базу "Миротворца"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер