Седокова рассказала об изнасиловании в 12 лет

Шоу-бизнес

Собирающаяся похудеть к весне украинская певица Анна Седокова призналась подписчикам своего Instagram, что подверглась насилию в 12-летнем возрасте.

«Я хочу этим постом встать на защиту всех девочек, которые знают, как это, когда к тебе домогается пьяный и резкий или просто взрослый. Я знаю, как это. <…> Превышение власти, не уважительное отношение, все это мы терпим, потому что боимся камней полетевших в нас. «, — написала исполнительница в своем Instagram.

По словам знаменитости, она увидела исповедь певицы Назимы Жанибековой, которая попала в подобную ситуацию, после чего решила поделиться своими воспоминаниями 25-летней давности.

По признанию певицы, она молчала о своей проблеме четверть века, но теперь готова защищать всех, кто понимает, каково это — когда тебя домогаются.

При этом никаких подробностей печальной истории певица не сообщила.

В то же время Аня отметила, что ей даже тяжело представить, что в подобной ситуации чувствует девочка, оставшаяся один на один со своей проблемой. По мнению певицы, представительницы прекрасного пола должны научиться уважать «себя, свою душу и свои мечты» и давать отпор тем, кто «позволяет себе лишнее».

При этом Седокова призвала представительниц прекрасного пола поддерживать друг друга, давая понять, что с женщинами так не поступают. Кроме того, исполнительница заявила, что не стоит участвовать в программе «Холостяк», где среди 20 кандидаток мужчина должен сам выбрать себе пару.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что при всей строгости нравов Анна Седокова удивила фанатов тем, что разрешает своему сыну целоваться с голубоглазой собакой.

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